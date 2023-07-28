https://sputnikarabic.ae/20230728/موسكو-تدين-بشدة-العمل-الإرهابي-في-سوريا-1079518827.html
موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي في سوريا
موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي في سوريا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي الواقع في سوريا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T16:05+0000
2023-07-28T16:05+0000
2023-07-28T16:05+0000
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وكتبت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة هذه العملية الإرهابية. نعرب عن أحر التعازي لأسر القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وشددت زاخاروفا على أن موسكو تؤكد دعم جهود السلطات السورية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم استقرار الوضع في البلاد.وقع انفجار، أمس الخميس، أمام فندق في مدينة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، أسفر عنه مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرات آخرين.وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، أن التفجير يرجح أنه إرهابي، تم بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في سيارة.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مراسل-سبوتنيك-عبوة-ناسفة-تستهدف-سيارة-في-مدينة-السيدة-زينب-في-ريف-دمشق-1079479465.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي في سوريا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي الواقع في سوريا.
وكتبت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة هذه العملية الإرهابية. نعرب عن أحر التعازي لأسر القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وشددت زاخاروفا على أن موسكو تؤكد دعم جهود السلطات السورية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم استقرار الوضع في البلاد.
وقع انفجار، أمس الخميس، أمام فندق في مدينة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، أسفر عنه مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرات آخرين.
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، أن التفجير يرجح أنه إرهابي، تم بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في سيارة.