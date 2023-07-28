عربي
بوتين والقادة الأفارقة يعتمدون البيان الختامي لقمة "روسيا-أفريقيا"
https://sputnikarabic.ae/20230728/موسكو-تدين-بشدة-العمل-الإرهابي-في-سوريا-1079518827.html
موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي في سوريا
موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي في سوريا
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي الواقع في سوريا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T16:05+0000
2023-07-28T16:05+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وكتبت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة هذه العملية الإرهابية. نعرب عن أحر التعازي لأسر القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وشددت زاخاروفا على أن موسكو تؤكد دعم جهود السلطات السورية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم استقرار الوضع في البلاد.وقع انفجار، أمس الخميس، أمام فندق في مدينة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، أسفر عنه مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرات آخرين.وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، أن التفجير يرجح أنه إرهابي، تم بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في سيارة.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مراسل-سبوتنيك-عبوة-ناسفة-تستهدف-سيارة-في-مدينة-السيدة-زينب-في-ريف-دمشق-1079479465.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا

موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي في سوريا

16:05 GMT 28.07.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين بشدة العمل الإرهابي الواقع في سوريا.
وكتبت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة هذه العملية الإرهابية. نعرب عن أحر التعازي لأسر القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وشددت زاخاروفا على أن موسكو تؤكد دعم جهود السلطات السورية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم استقرار الوضع في البلاد.
مراسل سبوتنيك: عبوة ناسفة تستهدف سيارة في مدينة السيدة زينب بريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
مراسل "سبوتنيك": عبوة ناسفة تستهدف سيارة في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق ... فيديو
أمس, 15:19 GMT
وقع انفجار، أمس الخميس، أمام فندق في مدينة السيدة زينب في الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، أسفر عنه مقتل 6 مدنيين وإصابة عشرات آخرين.
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك"، أن التفجير يرجح أنه إرهابي، تم بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في سيارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала