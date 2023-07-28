نساء فلسطينيات يبذلن جهودا لإبقاء تراث وتاريخ غزة حيا
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
داخل مقرهن الصغير في مدينة غزة وبمعدات بسيطة تشبه بشكل كبير الأدوات التي يستعين بها الطبيب، تعمل مجموعة من النساء بجد لحفظ الموروث الثقافي والتاريخي الفلسطيني، ضمن مشروع "الحفاظ على مجموعات عيون على التراث: مخطوطات وكتب نادرة ومحفوظات".
وتكمن أهمية المشروع كون أن هناك عدد كبير من آلاف الكتب والمخطوطات تعرضت لضياع والحرق بفعل الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة، بالإضافة إلى تعرض هذا التراث إلى السرقة والتلف والتآكل بفعل الإهمال والترك والحفظ الخاطئ على مر السنوات.
قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "عيون على التراث"، حنين العمصي، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقوم بالترميم من أجل إعادة الروح لهذه المخطوطات المهمة والكتب النادرة والوثائق، لتساعدنا على قراءة التاريخ بصورة واضحة".
وأضافت العمصي: "نحصل على هذه المخطوطات من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة ويقدرعددها بالألف، وتنقسم إلى مخطوطات وكتب نادرة ووثائق، ونعمل على أرشفتها رقمياً وإتاحتها لكل الباحثين في العالم".
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradat
ومن أهم المخطوطات الموجودة في مجموعة "عيون على التراث" مخطوطة الشيخ عثمان الطباع تحت اسم "إتحاف الأعزة في تاريخ غزة".
وتابعت حنين العمصي لـ"سبوتنيك": "تعتبر هذه المخطوطة المصدر الأم لتاريخ مدينة غزة، ولولا هذه المخطوطة لما علمنا أشياء مهمة عن تاريخ هذه المدينة، وتعتبر هذه المخطوطة نادرة جداً".
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقالت اختصاصية الترميم، رنيم شعبان، لـ"سبوتنيك"، إن "عملية الترميم تمر بعدة مراحل، أولها الصيانة الوقائية حيث يتم خلالها الكشف عن المخطوط والوثائق والكتب وفحص جودة الورق ودرجة الحموضة فيه وثبات الحبر ونوعه إن كان كربونياً أو حديدياً".
وأضافت رنيم: "نقوم بترقيم صفحات الكتاب والبدء بالتنظيف والصيانة الوقائية للصفحات باستخدام الأدوات ومنها الفراشي الناعمة والملقط الطبي والمقص الطبي وإسفنج الفينيل المخصص لتنظيف المخطوطات".
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
© Sputnik . Ajwad Jradatنساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
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© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
نساء فلسطينيات يبذلن جهوداً لإبقاء تراث وتاريخ غزة حياً
وتابعت رنيم: "بعد الانتهاء من الترميم يتم تصدير الكتب والمخطوطات إلى قسم الأرشفة الرقمية، وهذه المراحل تحتاج لوقت ودقة وتركيز كبير، حتى نصل إلى حفظ هذا التراث للأجيال القادمة".