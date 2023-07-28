https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-الزراعة-السوري-بسبب-صعوبة-الوصول-إلى-الحريق-تم-إعداد-خطط-بديلة-لتطويق-النيران-بواسطة-الطيران-1079508131.html

وزير الزراعة السوري: بسبب صعوبة الوصول إلى الحريق تم إعداد خطط بديلة لتطويق النيران بواسطة الطيران

وزير الزراعة السوري: بسبب صعوبة الوصول إلى الحريق تم إعداد خطط بديلة لتطويق النيران بواسطة الطيران

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسان قطنا، وجود صعوبة في دخول الإطفائيات إلى مواقع الحريق، ما يستدعي ضرورة استخدام الطيران لإخماد الحرائق. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T12:40+0000

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2023-07-28T12:40+0000

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وقال قطنا لوكالة "سبوتنيك" إن "إعداد خطط بديلة لتطويق النيران مع مراعاة الظروف المناخية والتضاريس وإمكانية الوصول إلى موقع الحريق من خلال زيادة عدد صهاريج التزويد والتي سيتم إحضارها، واستقدام المزيد من التعزيزات سواء بالطيران أو طائرات إطفاء الحرائق".وبيّن وزير الزراعة أن هذه الحرائق امتدت على مساحة واسعة نتيجة شدة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة وكثافة الغطاء النباتي والمساحات الكبيرة التي تغطيها الأعشاب، بكثرة في المواقع ما أدى لامتدادها على هذه المساحات، وتم عقد اجتماع متخصص لجميع الفعاليات الموجودة في موقع الحريق.وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المسؤولة للمساعدة في مكافحة الحرائق، وتم إعلان استنفار تام لجميع الآليات الحكومية والتجهيزات الموجودة لدى الأخوة المواطنين في المنطقة للمساهمة والمساعدة في إطفاء الحرائق وزيادة صهاريج التغذية في مواقع النيران وتكثيف العمل في المواقع الأكثر حاجة.وحول الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، قال الوزير: "الأولوية الآن بعد إخماد الحرائق التي طالت مساحات من محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص هي حصر الأضرار وتعويض المتضررين".وتركز لقاء الوزير مع كوادر مديرية الزراعة والإطفاء في مركز كوم الحطب بقرية بيت حليبية حول تطور انتشار الحرائق والجهود المبذولة لاحتوائها، في ضوء الإمكانات المتوافرة والمؤازرة التي جاءت من مختلف المحافظات، وزيادة صهاريج التغذية في مواقع النيران وتكثيف العمل في المواقع الأكثر حاجة.وبحسب توقعات مراقبة الحرائق، فإنه سيبدأ تراجع تدريجي لمستويات خطورة الحريق على مواقع الغابات شمال غربي سوريا، بدءا من يوم السبت 29 يوليو/ تموز ويستمر ليوم الأحد 30 يوليو، بتأثير واضح لمستويات خطورة حريق متوسطة على أغلب مواقع الغابات (مع استمرار تأثر الأجزاء الجنوبية من السفوح الشرقية لسلسلة الجبال الساحلية بمستويات مرتفعة)، بينما تستمر المستويات المرتفعة بالتأثير العام خلال يوم الجمعة 28 يوليو.وقد تم العمل على إخلاء عدد من المنازل في مزارع حاصرتها النيران ضمن مواقع الحريق في ريف اللاذقية لضمان سلامة الأهالي وتم نقلهم إلى مراكز إيواء بشكل مؤقت لحين السيطرة على النيران وإخمادها.

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