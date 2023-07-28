https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-المهجرين-اللبناني-لـسبوتنيك-روسيا-متمسكة-بالبعد-الإنساني-لملف-النازحين-السوريين-1079494714.html

وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": روسيا متمسكة بالبعد الإنساني لملف النازحين السوريين

وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": روسيا متمسكة بالبعد الإنساني لملف النازحين السوريين

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، أنه جاهز للتوجه مباشرة إلى سوريا لبحث ملف النازحين، لكن "الموضوع بيد رئيس الحكومة". 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T07:51+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال شرف الدين، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه "بعد تنحي وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، عن رئاسة الوفد الوزاري الرسمي إلى سوريا، طالبت الحكومة بتسمية رئيس جديد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة".وتابع: "طُلب منه تقديم تقرير عن زيارته إلى دمشق والتشاور مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور حجار، والتنسيق جارٍ معه لطرح اسم جديد لرئاسة الوفد".ولفت شرف الدين إلى أن "الدور الروسي في سوريا نجح في تحقيق إنجازات ميدانية وسياسية، وساهم في تعزيز الحضور السوري عربياً وإقليمياً، ولذلك تسعى موسكو للاستفادة مما تحقق من إنجازات وترجمتُها عملياً في ملفات إعادة الإعمار وعودة النازحين، عبر تفعيل لجان المصالحة في الداخل السوري".وأضاف أن "هذا يُمهّد لعودة النازحين خاصة وأن 90 في المئة من الأراضي السورية تقريباً هي تحت سيطرة الدولة وهذا الأمر يجب أن نشكر روسيا عليه".وأشار إلى أن "الخطة الروسية على هذا الصعيد مهمة جداً رغم وجود عقبات أساسية أمامها، كإيجاد التمويل اللازم لهذه العملية وتهيئة البنى التحتية المدمرة بشكل شبه كلي في معظم الأراضي السورية، وبالتالي المباشرة بعملية إعادة الإعمار والتي بحسب تقديرات الأمم المتحدة كلفتها تتجاوز 400 مليار دولار، وطبعا لا يمكن لروسيا أو أي دولة بمفردها أن تتحمل هذا العبء، بل يقتضي تضافر الجهود الدولية للوصول إلى حل في هذا الإطار".وأوضح أنه من هنا "انطلقت المبادرة الروسية، بتقديم سلة غذائية وإعادة بناء القرى المدمرة ولبنان ينسق مع الجانب الروسي من أجل الوصول إلى حلول بأسرع وقت ممكن".ونوّه شرف الدين بزيارة "المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى دمشق، حيث بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد، ملف عودة النازحين السوريين والخطوات المتخذة في هذا المجال، إضافة إلى الأفكار والطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل هذا الملف، وهذا كله يؤكد أهمية الجهود الروسية المتواصلة لإنضاج حل إنساني لملف النازحين وعودتهم الآمنة إلى بيوتهم وقراهم".ويذكر أنه منذ تأسيس هيئة التنسيق السورية الروسية لعودة اللاجئين في العام 2018، تجاوز عدد العائدين من المهجرين في الداخل مليونين ونصف المليون، ومن الخارج تجاوز المليون.وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، قد التقى بنائب السفير الروسي لدى لبنان مكسيم رومانوف والسكرتير الأول بالسفارة إيفان ميدفيدسكي في مكتبه بالوزارة، حيث أوضح رومانوف أن التسييس الغربي للملف يعرقل جهود لبنان.

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