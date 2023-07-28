https://sputnikarabic.ae/20230728/-أوربان-وجود-أوكرانيا-يعتمد-فقط-على-أموال-الغرب-1079493817.html
أوربان: وجود أوكرانيا يعتمد فقط على أموال الغرب
أوربان: وجود أوكرانيا يعتمد فقط على أموال الغرب
أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن وجود أوكرانيا واستمرار عمل قواتها يعتمدان فقط على أموال والدعم الغربي، مؤكدا أن ذلك أفقد كييف سيادتها. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T07:10+0000
2023-07-28T07:10+0000
2023-07-28T07:10+0000
العالم
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وجاءت تصريحات أوربان خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "كوسوث"، قال خلالها: "سيادة أوكرانيا ضائعة عمليًا لأن الدولة التي ليس لديها دخل مالي، ولا تستطيع توفير فرص عمل لمواطنيها، ناهيك عن تمويل الحرب ليست دولة ذات سيادة".وبحسب قوله، فإن إدارة الأعمال القتالية "تحتاج إلى ثلاثة أشياء: المال والمال والمال"، ومع تطوير الأسلحة زاد الإنفاق العسكري أكثر.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، بأن الحالة المزاجية بشأن الصراع في أوكرانيا تتغير بشكل ملحوظ بين الدول الأعضاء في الناتو، ومن الواضح أن الحل العسكري لا يأتي بنتائج.
https://sputnikarabic.ae/20230722/المجر-تحذر-من-عواقب-رفض-أوروبا-للطاقة-الروسية-1079300984.html
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العالم
أوربان: وجود أوكرانيا يعتمد فقط على أموال الغرب
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أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن وجود أوكرانيا واستمرار عمل قواتها يعتمدان فقط على أموال والدعم الغربي، مؤكدا أن ذلك أفقد كييف سيادتها.
وجاءت تصريحات أوربان خلال مقابلة خاصة مع إذاعة "كوسوث"، قال خلالها: "سيادة أوكرانيا ضائعة عمليًا لأن الدولة التي ليس لديها دخل مالي، ولا تستطيع توفير فرص عمل لمواطنيها، ناهيك عن تمويل الحرب ليست دولة ذات سيادة".
وبحسب قوله، فإن إدارة الأعمال القتالية "تحتاج إلى ثلاثة أشياء: المال والمال والمال"، ومع تطوير الأسلحة زاد الإنفاق العسكري أكثر.
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع المجري، كريستوف سالاي بوبروفنيكي، بأن الحالة المزاجية بشأن الصراع في أوكرانيا تتغير بشكل ملحوظ بين الدول الأعضاء في الناتو، ومن الواضح أن الحل العسكري لا يأتي بنتائج.