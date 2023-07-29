https://sputnikarabic.ae/20230729/إدانة-برلماني-مغربي-سابق-بالحبس-4-سنوات-للاحتيال-على-شركة-للمحروقات-1079549091.html
إدانة برلماني مغربي سابق بالحبس 4 سنوات للاحتيال على شركة للمحروقات
إدانة برلماني مغربي سابق بالحبس 4 سنوات للاحتيال على شركة للمحروقات
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة عين السبع المغربية، اليوم السبت، برلماني سابق، بالنصب والاحتيال على شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة لاسامير. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T17:05+0000
2023-07-29T17:05+0000
2023-07-29T17:05+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104384/60/1043846019_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_546cf0c0883c3baa78dbff4411f6a6b5.jpg
وذكرت صحيفة هسبريس، مساء اليوم السبت، أن المحكمة المغربية أدانت البرلماني السابق، بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمتهم في عدة قضايا، بالحبس 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بتهمة النصب والتزوير في أوراق رسمية.وأفادت الصحيفة بأنه تمت مراقبة البرلماني السابق بعد رفع الشركة التابعة لمصفاة المحمدية دعوى ضده لعدم الوفاء بالتزاماته المالية، وذلك بعد تراكم مبالغ مالية عليه، قدرت بمليارات الدراهم، فضلا عن اتهام الشركة لبابور الصغير بعدم الالتزام بمضامين الاتفاق المبرم معه من أجل الصلح، فضلا عن "تخلف الشركتين اللتين كان يسيرهما ومالكا لهما عن تسليم المبالغ المالية محددة الأجل التي كانت في ذمتهما".وبدوره، أوضح البرلماني المغربي السابق خلال مراحل التحقيق، أنه منح المدير العام لأحد الشركات ضمانات كثيرة، عبارة عن شيكات موقعة على بياض، بالإضافة إلى رهن يخص فيلا في ملكيته، وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكفالة تضامنية من موثقين.ويشار إلى أن البرلماني المغربي السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، يواجه قضية أخرى مرتبطة بالملف نفسه، وتجرى مراحلها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بتهمة النصب والاحتيال أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230623/رئاسة-البرلمان-المغربي-تتخذ-إجراءات-لمواجهة-ظاهرة-غياب-النواب-عن-المجلس-1078424656.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104384/60/1043846019_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_bf34d3e26162c137f8f9c0cf249274f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
إدانة برلماني مغربي سابق بالحبس 4 سنوات للاحتيال على شركة للمحروقات
تابعنا عبر
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة عين السبع المغربية، اليوم السبت، برلماني سابق، بالنصب والاحتيال على شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة لاسامير.
وذكرت صحيفة
هسبريس، مساء اليوم السبت، أن المحكمة المغربية أدانت البرلماني السابق، بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والمتهم في عدة قضايا، بالحبس 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بتهمة النصب والتزوير في أوراق رسمية.
وأفادت الصحيفة بأنه تمت مراقبة البرلماني السابق
بعد رفع الشركة التابعة لمصفاة المحمدية دعوى ضده لعدم الوفاء بالتزاماته المالية، وذلك بعد تراكم مبالغ مالية عليه، قدرت بمليارات الدراهم، فضلا عن اتهام الشركة لبابور الصغير بعدم الالتزام بمضامين الاتفاق المبرم معه من أجل الصلح، فضلا عن "تخلف الشركتين اللتين كان يسيرهما ومالكا لهما عن تسليم المبالغ المالية محددة الأجل التي كانت في ذمتهما".
وبدوره، أوضح البرلماني المغربي السابق خلال مراحل التحقيق، أنه منح المدير العام لأحد الشركات ضمانات كثيرة، عبارة عن شيكات موقعة على بياض، بالإضافة إلى رهن يخص فيلا في ملكيته، وكمبيالة بمبلغ 60 مليون درهم، وكفالة تضامنية من موثقين.
ويشار إلى أن البرلماني المغربي السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، يواجه قضية أخرى مرتبطة بالملف نفسه، وتجرى مراحلها بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء
، بتهمة النصب والاحتيال أيضا.