https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-بايدن-يلمح-إلى-اتفاق-وشيك-لتطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-1079530838.html
إعلام: بايدن يلمح إلى اتفاق وشيك لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
إعلام: بايدن يلمح إلى اتفاق وشيك لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية، بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T08:14+0000
2023-07-29T08:14+0000
2023-07-29T08:14+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
جو بايدن
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079464210_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_1f158b304cacbf9fee1280008fd7e5f8.jpg
وقال بايدن، للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين، إن "هناك تقارب ربما يكون جاريا"، ولم يذكر أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل، وذلك حسب قناة "i24news" الإسرائيلية.وكان الرئيس الأمريكي، قال في الآونة الأخيرة، إن "إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما".وأضاف بايدن أن "السلام مع إسرائيل سيعتمد على ما هو مطلوب من المملكة لتحقيق التطبيع، مثل تحالف أمني بين الرياض وواشنطن وإسرائيل، ولكن أيضا ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، وهو برنامج نووي مدني".وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230712/عزف-النشيد-الوطني-الإسرائيلي-في-السعودية-للمرة-الأولى-فيديو-1078972979.html
السعودية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079464210_108:0:1353:934_1920x0_80_0_0_3f3bbeb6c55b0566cb410b1afe342a53.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إعلام: بايدن يلمح إلى اتفاق وشيك لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية، بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل".
وقال بايدن، للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024 في حدث أقيم في فريبورت بولاية مين، إن "هناك تقارب ربما يكون جاريا"، ولم يذكر أي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل، وذلك حسب قناة
"i24news" الإسرائيلية.
وكان الرئيس الأمريكي، قال في الآونة الأخيرة، إن "إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل
للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما".
وأضاف بايدن أن "السلام مع إسرائيل سيعتمد على ما هو مطلوب من المملكة لتحقيق التطبيع، مثل تحالف أمني بين الرياض وواشنطن وإسرائيل، ولكن أيضا ما يمكن أن يحصل عليه في المقابل، وهو برنامج نووي مدني".
وفي أكثر من مناسبة، تحدث مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية برعاية أمريكية.
لكن الرياض
أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.