https://sputnikarabic.ae/20230729/إيران-توجه-رسالة-إلى-شيخ-الأزهر-الشريف-على-خلفية-الإساءة-للمصحف-الشريف-1079539898.html

إيران توجه رسالة إلى شيخ الأزهر الشريف على خلفية الإساءة للمصحف الشريف

إيران توجه رسالة إلى شيخ الأزهر الشريف على خلفية الإساءة للمصحف الشريف

وجه مدير الحوزات العلمية في إيران، رضا أعرافي، اليوم السبت، "رسالة إلى شيخ الأزهر الشريف في مصر، أحمد الطيب، بشأن الإساءات الأخيرة لنسخ من المصحف الشريف". 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T13:08+0000

2023-07-29T13:08+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن أعرافي، "عبر عن "شكره لشيخ الأزهر على موقفه تجاه الإساءات الأخيرة لنسخ من المصحف الشريف"، داعيا إلى استمرار المتابعة من قبل جميع رجال الدولة والشخصيات وعلماء الدين في العالم الإسلامي، في إدانة الإساءة للقرآن الكريم.واعتبر المسؤول الإيراني، أن "من أولويات العالم الإسلامي في مواجهة هذا السلوك الشائن، مقاطعة بضائع الدول المسيئة للقرآن الكريم، وإعادة النظر في العلاقات معها، واتخاذ إجراء منسق وحازم من قبل جميع الدول للتصدي بجدية للسويد والدول المماثلة لها، والاهتمام بتنظيم وإقرار مشروع أو قانون دولي، من قبل المحافل الدولية والحكومات الإسلامية، لمنع وقوع حالات مماثلة".وأكد مدير الحوزات العلمية في إيران، أن "المكانة البارزة لدولة مصر العريقة والمحافل العلمية الدينية، وخاصة الأزهر الشريف، تمثل مكانة مرموقة وحاسمة وملهمة"، بحسب الرسالة.تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.واستنكر الأزهر الشريف، بأشد العبارات، إصرار دولتي السويد والدنمارك على "تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف".وطالب الأزهر، في بيان له، "الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة، نصرة لدين الله وكتابه".ودعا "حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحّد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية".

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https://sputnikarabic.ae/20230727/مصر-تستدعي-سفيرة-الدنمارك-لديها-نتيجة-تكرار-أحداث-حرق-القرآن-1079474896.html

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