https://sputnikarabic.ae/20230729/الأمم-المتحدة-نقل-ربع-حمولة-الخزان-المتهالك-للناقلة-اليمنية-صافر-1079537063.html
الأمم المتحدة: نقل ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"
الأمم المتحدة: نقل ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"
أعلنت الأمم المتحدة أن ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"، تم نقلها بأمان إلى الناقلة البديلة "اليمن"، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على بدء عملية... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:39+0000
2023-07-29T11:39+0000
2023-07-29T11:39+0000
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وأكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان من "صافر"، وأن العمل يتقدم بوتيرة عالية، بحسب قناة "سكاي نيوز".في السياق ذاته، أشار مدير البرنامج الإنمائي، كيم إشتاينر، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن فرق الأمم المتحدة تحرز تقدما مضطردا في عملية ضخ النفط الخام إلى الناقلة البديلة، وأن المنظمة الدولية تنفذ عملية معقدة ودقيقة، لتفادي وقوع أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية. وفي وقت سابق، علّقت جامعة الدول العربية على بدء تفريغ ناقلة النفط "صافر"، التي كانت تهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، جاء ذلك في بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وقال أبو الغيط: "كان من الضروري تنفيذ هذه العملية لتجنب كارثة بيئية بحرية غير مسبوقة"، وتابع: "الجامعة العربية ترحب بجميع الجهود الدولية والعربية التي ساهمت في هذه العملية المهمة".ووجّه أمين عام جامعة الدول العربية، رسالة للجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بحماية البيئة لمواصلة العمل على استكمال تمويل العملية حتى يتم الانتهاء من تفريغ الناقلة وتفكيكها بنجاح.
https://sputnikarabic.ae/20230726/اليمن-نجاح-المرحلة-الأولى-لنقل-النفط-من-السفينة-المتهالكة-صافر-1079424742.html
https://sputnikarabic.ae/20230716/وزير-خارجية-اليمن-يعلن-وصول-السفينة-المكلفة-بتفريغ-خزان-صافر-إلى-ميناء-الحديدة-1079129654.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, جامعة الدول العربية
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, جامعة الدول العربية
الأمم المتحدة: نقل ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"
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أعلنت الأمم المتحدة أن ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"، تم نقلها بأمان إلى الناقلة البديلة "اليمن"، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على بدء عملية التفريغ، التي يتوقع أن تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع.
وأكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان من "صافر"، وأن العمل يتقدم بوتيرة عالية، بحسب قناة
"سكاي نيوز".
في السياق ذاته، أشار مدير البرنامج الإنمائي، كيم إشتاينر، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن فرق الأمم المتحدة تحرز تقدما مضطردا في عملية ضخ النفط الخام إلى الناقلة البديلة، وأن المنظمة الدولية تنفذ عملية معقدة ودقيقة، لتفادي وقوع أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية.
وفي وقت سابق، علّقت جامعة الدول العربية على بدء تفريغ ناقلة النفط "صافر"، التي كانت تهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، جاء ذلك في بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال أبو الغيط: "كان من الضروري تنفيذ هذه العملية لتجنب كارثة بيئية بحرية غير مسبوقة"، وتابع: "الجامعة العربية ترحب بجميع الجهود الدولية والعربية التي ساهمت في هذه العملية
المهمة".
ووجّه أمين عام جامعة الدول العربية، رسالة للجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بحماية البيئة لمواصلة العمل على استكمال تمويل العملية حتى يتم الانتهاء من تفريغ الناقلة وتفكيكها بنجاح.