عربي
https://sputnikarabic.ae/20230729/الأمم-المتحدة-نقل-ربع-حمولة-الخزان-المتهالك-للناقلة-اليمنية-صافر-1079537063.html
الأمم المتحدة: نقل ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"
الأمم المتحدة: نقل ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"
أعلنت الأمم المتحدة أن ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"، تم نقلها بأمان إلى الناقلة البديلة "اليمن"، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على بدء عملية... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:39+0000
2023-07-29T11:39+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
جامعة الدول العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079138586_0:142:2726:1675_1920x0_80_0_0_a5b441c325d07efbe6d40be833e16592.jpg
وأكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان من "صافر"، وأن العمل يتقدم بوتيرة عالية، بحسب قناة "سكاي نيوز".في السياق ذاته، أشار مدير البرنامج الإنمائي، كيم إشتاينر، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن فرق الأمم المتحدة تحرز تقدما مضطردا في عملية ضخ النفط الخام إلى الناقلة البديلة، وأن المنظمة الدولية تنفذ عملية معقدة ودقيقة، لتفادي وقوع أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية. وفي وقت سابق، علّقت جامعة الدول العربية على بدء تفريغ ناقلة النفط "صافر"، التي كانت تهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، جاء ذلك في بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وقال أبو الغيط: "كان من الضروري تنفيذ هذه العملية لتجنب كارثة بيئية بحرية غير مسبوقة"، وتابع: "الجامعة العربية ترحب بجميع الجهود الدولية والعربية التي ساهمت في هذه العملية المهمة".ووجّه أمين عام جامعة الدول العربية، رسالة للجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بحماية البيئة لمواصلة العمل على استكمال تمويل العملية حتى يتم الانتهاء من تفريغ الناقلة وتفكيكها بنجاح.
https://sputnikarabic.ae/20230726/اليمن-نجاح-المرحلة-الأولى-لنقل-النفط-من-السفينة-المتهالكة-صافر-1079424742.html
https://sputnikarabic.ae/20230716/وزير-خارجية-اليمن-يعلن-وصول-السفينة-المكلفة-بتفريغ-خزان-صافر-إلى-ميناء-الحديدة-1079129654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079138586_152:0:2575:1817_1920x0_80_0_0_08fe0f9c25192cad91ade602702e13f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, جامعة الدول العربية
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, جامعة الدول العربية

الأمم المتحدة: نقل ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"

11:39 GMT 29.07.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت الأمم المتحدة أن ربع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر"، تم نقلها بأمان إلى الناقلة البديلة "اليمن"، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على بدء عملية التفريغ، التي يتوقع أن تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع.
وأكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان من "صافر"، وأن العمل يتقدم بوتيرة عالية، بحسب قناة "سكاي نيوز".
عامل يقف على متن ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
اليمن... نجاح المرحلة الأولى لنقل النفط من السفينة المتهالكة "صافر"
26 يوليو, 13:05 GMT
في السياق ذاته، أشار مدير البرنامج الإنمائي، كيم إشتاينر، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن فرق الأمم المتحدة تحرز تقدما مضطردا في عملية ضخ النفط الخام إلى الناقلة البديلة، وأن المنظمة الدولية تنفذ عملية معقدة ودقيقة، لتفادي وقوع أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية.
وفي وقت سابق، علّقت جامعة الدول العربية على بدء تفريغ ناقلة النفط "صافر"، التي كانت تهدد بحدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، جاء ذلك في بيان للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
خزان صافر النفطي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
وزير خارجية اليمن يعلن وصول السفينة المكلفة بتفريغ خزان صافر إلى ميناء الحديدة
16 يوليو, 20:09 GMT
وقال أبو الغيط: "كان من الضروري تنفيذ هذه العملية لتجنب كارثة بيئية بحرية غير مسبوقة"، وتابع: "الجامعة العربية ترحب بجميع الجهود الدولية والعربية التي ساهمت في هذه العملية المهمة".
ووجّه أمين عام جامعة الدول العربية، رسالة للجهات الحكومية والمؤسسات المختصة بحماية البيئة لمواصلة العمل على استكمال تمويل العملية حتى يتم الانتهاء من تفريغ الناقلة وتفكيكها بنجاح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала