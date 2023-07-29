https://sputnikarabic.ae/20230729/البحرية-التونسية-تعثر-على-حطام-مروحية-سقطت-في-يونيو-الماضي-1079527465.html
البحرية التونسية تنتشل حطام مروحية سقطت في يونيو الماضي
البحرية التونسية تنتشل حطام مروحية سقطت في يونيو الماضي
أعلنت وزارة الدفاع التونسية انتشال حطام المروحية العسكرية التابعة لها، التي كانت قد سقطت في عرض البحر في منطقة كاب سيراط في بنزرت أقصى شمالي تونس في السابع من... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T06:15+0000
2023-07-29T06:15+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع" عن الوزارة بيانا، صدر أمس الجمعة، أكدت فيه أن فرق الغواصين والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت الماء والمركبات المسيرة عن بعد عملت على تحديد موقع الحطام وانتشاله.وكانت الوزارة أعلنت في الثامن من يونيو الماضي فقدان الاتصال بالمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، وأشارت إلى أنها استخدمت جميع الوسائل البحرية والجوية للبحث عن العسكريين والحطام في البحر بمنطقة كاب سيراط. وأفادت الوزارة في ذلك الحين بأنها انتشلت ثلاث جثث وأجزاء من الحطام في مرحلة أولى، وتم انتشال الجثة الرابعة في صباح الخميس الخامس عشر من يونيو.
https://sputnikarabic.ae/20230725/وسط-تبادل-الاتهامات-ما-مصير-المهاجرين-على-الحدود-بين-ليبيا-وتونس-1079380379.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
البحرية التونسية تنتشل حطام مروحية سقطت في يونيو الماضي
06:15 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 06:35 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التونسية انتشال حطام المروحية العسكرية التابعة لها، التي كانت قد سقطت في عرض البحر في منطقة كاب سيراط في بنزرت أقصى شمالي تونس في السابع من يونيو/ حزيران الماضي.
ونقل موقع
"اليوم السابع" عن الوزارة بيانا، صدر أمس الجمعة، أكدت فيه أن فرق الغواصين والوحدات العائمة المختصة في الأشغال تحت الماء والمركبات المسيرة عن بعد عملت على تحديد موقع الحطام وانتشاله.
وكانت الوزارة أعلنت في الثامن من يونيو الماضي فقدان الاتصال بالمروحية وطاقمها المتكون من أربعة أفراد، وأشارت إلى أنها استخدمت جميع الوسائل البحرية والجوية للبحث عن العسكريين والحطام في البحر بمنطقة كاب سيراط.
وأفادت الوزارة في ذلك الحين بأنها انتشلت ثلاث جثث وأجزاء من الحطام في مرحلة أولى، وتم انتشال الجثة الرابعة في صباح الخميس الخامس عشر من يونيو.