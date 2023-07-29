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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/الجيش-الروسي-يستولي-لأول-مرة-على-مركبة-المشاة-القتالية-السويدية-سي-في-90-1079548612.html
الجيش الروسي يستولي لأول مرة على مركبة المشاة القتالية السويدية "سي في-90"
الجيش الروسي يستولي لأول مرة على مركبة المشاة القتالية السويدية "سي في-90"
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن جنود الجيش العشرين في المنطقة العسكرية الغربية استولي على مركبة قتال مشاة سويدية من طراز "CV-90" في اتجاه كراسني... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T16:44+0000
2023-07-29T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جندي من الجيش لمراسل وكالة "سبوتنيك": "اقتربت مركبتان من مركبات المشاة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية" إلى معقلنا وبدأت في إطلاق النار".وأضاف: "أصيبت إحدى المركبات بقذيفة آر بي جي. وقتل قائد المركبة وهرب بقية الطاقم".ووفقا له، هذا هي أول هدية من هذا القبيل يحصل عليها الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. تم سحب المركبة إلى الخلف.ولاحظ الجندي أن بعض النقوش السويدية مكررة بالروسية. هنا مكتوب مكان المدفعي".وتعبتر مركبة القتال"CV-90" عائلة من المركبات القتالية التي كانت في الخدمة مع الجيش السويدي منذ عام 1993. إنها مزودة بمدفع عيار 40 ملم ويحمي درعهم من مقذوفات عيار 30 ملم.وأعلنت السويد في فبراير أنها ستسلم 50 من هذه المركبات إلى أوكرانيا. في 7 يوليو، قال رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية أليكسي ريزنيكوف إن مركبات المشاة القتالية من طراز CV-90 وصلت إلى أوكرانيا وكانت جاهزة للمعركة.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-تفعله-راجمات-الشمس-الحارقة-الروسية-بالقوات-الأوكرانية-1079548268.html
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روسيا, العالم

الجيش الروسي يستولي لأول مرة على مركبة المشاة القتالية السويدية "سي في-90"

16:44 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 17:06 GMT 29.07.2023)
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة BMP-3
مركبة قتال مشاة BMP-3 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن جنود الجيش العشرين في المنطقة العسكرية الغربية استولي على مركبة قتال مشاة سويدية من طراز "CV-90" في اتجاه كراسني ليمان خلال معركة مع الجيش الأوكراني.
وقال جندي من الجيش لمراسل وكالة "سبوتنيك": "اقتربت مركبتان من مركبات المشاة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية" إلى معقلنا وبدأت في إطلاق النار".
وأضاف: "أصيبت إحدى المركبات بقذيفة آر بي جي. وقتل قائد المركبة وهرب بقية الطاقم".
ووفقا له، هذا هي أول هدية من هذا القبيل يحصل عليها الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة. تم سحب المركبة إلى الخلف.
ولاحظ الجندي أن بعض النقوش السويدية مكررة بالروسية. هنا مكتوب مكان المدفعي".
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وتعبتر مركبة القتال"CV-90" عائلة من المركبات القتالية التي كانت في الخدمة مع الجيش السويدي منذ عام 1993. إنها مزودة بمدفع عيار 40 ملم ويحمي درعهم من مقذوفات عيار 30 ملم.
وأعلنت السويد في فبراير أنها ستسلم 50 من هذه المركبات إلى أوكرانيا. في 7 يوليو، قال رئيس وزارة الدفاع الأوكرانية أليكسي ريزنيكوف إن مركبات المشاة القتالية من طراز CV-90 وصلت إلى أوكرانيا وكانت جاهزة للمعركة.
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار الكرملين إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد ... في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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