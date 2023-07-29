https://sputnikarabic.ae/20230729/الجيش-الصومالي-يقتل-100-عنصر-من-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-وسط-البلاد-1079532486.html
الجيش الصومالي يقتل 100 عنصر من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
الجيش الصومالي يقتل 100 عنصر من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
أفاد نائب وزير الإعلام في الصومال عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم السبت، بأن الجيش الصومالي قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية في منطقة تقع... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T08:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العدالة أن العملية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني والشركاء الدوليين، وأسفرت عن تدمير 14 مركبة عسكرية تابعة للحركة الإرهابية، وقاعدة كانت تستخدمها الحركة للاجتماع وتكبدت الحركة خسائر فادحة بسبب العملية العسكرية.وأكد العدالة أن "بين العناصر التي قتلت في العملية العسكرية، قيادات بارزة في الحركة الإرهابية ومليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)".وفي وقت سابق، لقي أكثر من 60 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية مصرعهم، يوم الأربعاء الماضي، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.وأفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية بـ "مقتل أكثر من 60 مسلحا بحركة الشباب في عملية مشتركة بين الجيش الوطني الصومالي وسكان محليين في إقليم باي، والعملية جزء من الجهود الأخيرة لمكافحة الإرهاب في جنوب غربي الصومال".يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في وقت سابق من هذا الشهر، القضاء على 200 عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية في عمليات في مناطق متفرقة، خلال الأيام القليلة السابقة للإعلان.
https://sputnikarabic.ae/20230714/إرهاب-حركة-الشباب-يعبر-من-الصومال-إلى-كينيا-1079063754.html
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العالم العربي, الصومال, الأخبار, أخبار العالم الآن
الجيش الصومالي يقتل 100 عنصر من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
08:56 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 08:57 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
أفاد نائب وزير الإعلام في الصومال عبد الرحمن يوسف العدالة، اليوم السبت، بأن الجيش الصومالي قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود في وسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العدالة أن العملية جرت بالتعاون بين الجيش الوطني والشركاء الدوليين، وأسفرت عن تدمير 14 مركبة عسكرية تابعة للحركة الإرهابية
، وقاعدة كانت تستخدمها الحركة للاجتماع وتكبدت الحركة خسائر فادحة بسبب العملية العسكرية.
وأكد العدالة أن "بين العناصر التي قتلت في العملية العسكرية، قيادات بارزة في الحركة الإرهابية ومليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)".
وفي وقت سابق، لقي أكثر من 60 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية مصرعهم، يوم الأربعاء الماضي، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.
وأفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية بـ "مقتل أكثر من 60 مسلحا بحركة الشباب في عملية مشتركة بين الجيش الوطني الصومالي وسكان محليين في إقليم باي، والعملية جزء من الجهود الأخيرة لمكافحة الإرهاب في جنوب غربي الصومال
".
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في وقت سابق من هذا الشهر، القضاء على 200 عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية في عمليات في مناطق متفرقة، خلال الأيام القليلة السابقة للإعلان.