https://sputnikarabic.ae/20230729/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-زيارة-شويغو-إلى-كوريا-الشمالية-1079543058.html

الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة شويغو إلى كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة شويغو إلى كوريا الشمالية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم السبت، أن أحد أهداف رحلة الوفد الروسي برئاسة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، إلى كوريا الشمالية يمكن أن يكون التوصل... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T15:00+0000

2023-07-29T15:00+0000

2023-07-29T15:00+0000

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وأجاب بلينكين ردا على طلب من الصحفيين للتعليق على زيارة الوفد الروسي إلى كوريا الشمالية والمعلومات في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية التي يفترض أن أحد أهداف الرحلة هو ضمان إمداد الأسلحة: "أشك بشدة في أنه شويغو كان هناك (كوريا الشمالية) في إجازة. وبالتالي، ماذا نرى؟ نحن نرى أن روسيا تحاول الحصول على الدعم بالأسلحة من أي مكان كان. هذا ما يحدث مع كوريا الشمالية، وكذلك حدث مع إيران، التي زودت روسيا بالكثير من الطائرات دون طيار".وتزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا بطائرات دون طيار للعمليات العسكرية في أوكرانيا، ونفت موسكو وطهران مرارا مثل هذه الاتهامات، وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران زودت روسيا بطائرات مسيرة، لكن قبل بضعة أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.ودحضت كوريا الشمالية مرارًا تصريحات وسائل الإعلام الغربية والمسؤولين حول إمدادات الأسلحة المزعومة لروسيا، وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية إن كوريا الديمقراطية لم تبرم صفقات أسلحة مع روسيا، وأي تقرير إعلامي عن هذا "إشاعة سخيفة".وأشار المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية في وزارة خارجية كوريا الشمالية، كوون جونج جون، إلى أن أمريكا حاولت "بغباء" تبرير توريد أسلحتها إلى أوكرانيا، ونشر "نسخة لا أساس لها" من صفقات الأسلحة المزعومة بين كوريا الشمالية وروسيا.تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، "روسيا لم تترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20230729/كوريا-الشمالية-تحذر-أمريكا-من-أزمة-لم-يسبق-لها-مثيل-في-حال-توجيه-ضربة-نووية-ضدها-1079527820.html

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