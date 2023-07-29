https://sputnikarabic.ae/20230729/الخارجية-السودانية-تؤكد-استعداد-وفد-الجيش-للعودة-إلى-جدة-في-حال-تذليل-عقبات-المباحثات-1079528564.html
الخارجية السودانية تؤكد استعداد وفد الجيش للعودة إلى جدة في حال تذليل عقبات المباحثات
الخارجية السودانية تؤكد استعداد وفد الجيش للعودة إلى جدة في حال تذليل عقبات المباحثات
أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن "وفد الجيش جاهز للعودة إلى مدينة جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات التي عطلت المباحثات". 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T07:18+0000
2023-07-29T07:18+0000
2023-07-29T07:18+0000
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وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنها "تثمن عاليا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رعاية وتسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على إنجاحها"، مشيرة إلى أن السبب في تعثر مباحثات جدة هو تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها"، حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وأكدت الخارجية، "جاهزية الوفد السوداني للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات"، متهمة "المليشيا المتمردة (الدعم السريع)، بعدم احتراك الالتزامات التي وقعت عليها في جدة".وأعلن الجيش السوداني، الخميس الماضي، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور، مشيرا إلى وجود خلافاً بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، "ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم".من جانبها، أكدت قوات الدعم السريع، تمسكها بمحادثات جدة، مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزاما منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن، فيما أعلن الجيش السوداني عودة وفده إلى الخرطوم للتشاور.وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن تمسكها بمحادثات جدة، يعبر عن الالتزام بتعهداتها أمام السعودية والولايات المتحدة اللتان لم تعلنا حتى الآن تعليق المحادثات أو إلغاءها".وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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https://sputnikarabic.ae/20230601/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-السودان-1077651847.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي, الأخبار
الخارجية السودانية تؤكد استعداد وفد الجيش للعودة إلى جدة في حال تذليل عقبات المباحثات
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أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن "وفد الجيش جاهز للعودة إلى مدينة جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات التي عطلت المباحثات".
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إنها "تثمن عاليا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رعاية وتسهيل جولات مباحثات جدة وحرصهما على إنجاحها"، مشيرة إلى أن السبب في تعثر مباحثات جدة هو تعنت قوات التمرد وعدم انصياعها لتنفيذ التزاماتها الموقعة عليها"، حسب وكالة
الأنباء السودانية- سونا.
وأكدت الخارجية، "جاهزية الوفد السوداني للعودة إلى منبر جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأمريكي من تذليل العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات"، متهمة "المليشيا المتمردة (الدعم السريع)، بعدم احتراك الالتزامات التي وقعت عليها في جدة".
وأعلن الجيش السوداني
، الخميس الماضي، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور، مشيرا إلى وجود خلافاً بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، "ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم".
من جانبها، أكدت قوات الدعم السريع، تمسكها بمحادثات جدة
، مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزاما منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن، فيما أعلن الجيش السوداني عودة وفده إلى الخرطوم للتشاور.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن تمسكها بمحادثات جدة، يعبر عن الالتزام بتعهداتها أمام السعودية والولايات المتحدة اللتان لم تعلنا حتى الآن تعليق المحادثات أو إلغاءها".
وتتواصل، منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.