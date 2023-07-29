https://sputnikarabic.ae/20230729/الخارجية-اللبنانية-حدود-البلاد-مرسمة-ومعترف-بها-دوليا-والخرائط-مودعة-لدى-الأمم-المتحدة-1079535161.html

الخارجية اللبنانية: حدود البلاد مرسمة ومعترف بها دوليا والخرائط مودعة لدى الأمم المتحدة

الخارجية اللبنانية: حدود البلاد مرسمة ومعترف بها دوليا والخرائط مودعة لدى الأمم المتحدة

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن حدود لبنان مرسّمة ومعترف بها دولياً، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة، لافتة إلى أن عبارة "استكمال ترسيم... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T10:41+0000

2023-07-29T10:41+0000

2023-07-29T10:41+0000

العالم العربي

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وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم السبت، إن "بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أصدرت بيانا توضيحيا على الخطاب الذي تلته المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار جان مراد، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، التي انعقدت في 27 تموز/ يوليو 2023".وأكدت أن "حدود لبنان مرسّمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب لعام 1923، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة".ونبهت الخارجية اللبنانية إلى أن استخدام عبارة "استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية" كما وردت في كلمة مندوبة لبنان هو سوء تعبير غير مقصود، وليس وثيقة رسمية يتم إيداعها في سجلات الأمم المتحدة".وأشارت إلى "حرص بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين في كافة الاجتماعات الأممية، على التعبير عن الإجماع اللبناني بالالتزام بالشرعية الدولية وكافة قراراتها، لا سيما الهادفة لإنهاء الاحتلال والخروقات الإسرائيلية، وهذا ما عبر عنه البيان المرفق ربطا "نسخة عنه نصا وروحا"، الذي يعكس موقفا سياسيا واضحا لا لبس فيه".وكانت المندوبة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المستشار جان مراد قد ذكرت، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط التي انعقدت في 27 تموز/يوليو 2023"، أن لبنان يؤكد مجدداً التزامه الكامل بالقرار 1701(2006) بكافة مندرجاته، وبحقه بتحرير أراضيه المحتلة، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر بالوسائل المشروعة والمكرسة في المواثيق الدولية.وأضافت: "يكرر لبنان من منبركم هذا استعداده لاستكمال عملية ترسيم حدوده الجنوبية البرية والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتبقية المتحفظ عليها ضمن إطار الاجتماعات الثلاثية، بحضور الأمم المتحدة، بما يعزز الهدوء والاستقرار في المنطقة".

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