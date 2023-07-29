https://sputnikarabic.ae/20230729/الداخلية-المصرية-تنفي-ادعاءات-الإخوان-بإضراب-نزيلات-في-مراكز-الإصلاح-والتأهيل-عن-الطعام-1079534868.html

الداخلية المصرية تنفي ادعاءات "الإخوان" بإضراب نزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

الداخلية المصرية تنفي ادعاءات "الإخوان" بإضراب نزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

نفت وزارة الداخلية المصرية صحة قيام نزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضراب عن الطعام. 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T10:33+0000

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "تلك الأنباء مجرد ادعاءات تم تداولها عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، ومحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".وكانت الداخلية المصرية كشفت العام الماضي، علاقة جماعة "الإخوان"، بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا.وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" (التابع لشركة "ميتا" التي تخضع لعقوبات في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن "هناك محاولات من جماعة الإخوان لاستغلال الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".وجاء البيان "لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام عدد من المواطنين بالتعدي ضربا على أحد الأشخاص".وأكدت الداخلية المصرية أنه "بالفحص، تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، ويتعلق بمحاولة شخصين خطف طفل من إحدى قرى مركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تم ضبطهما بمعرفة الأهالي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة في حينه".وأوضحت الوزارة "يأتي ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

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