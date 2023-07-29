https://sputnikarabic.ae/20230729/الرئيس-الفلسطيني-يصل-مدينة-العلمين-المصرية-في-زيارة-رسمية-1079543535.html
الرئيس الفلسطيني يصل مدينة العلمين المصرية في زيارة رسمية
الرئيس الفلسطيني يصل مدينة العلمين المصرية في زيارة رسمية
وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم السبت، إلى مدينة العلمين المصرية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T15:07+0000
2023-07-29T15:07+0000
2023-07-29T15:07+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/12/1045501234_63:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_2b535784af05dc57b9bc64ef81b25bb8.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم السبت، أنه من المقرر أن يترأس الرئيس أبو مازن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.وأكدت أنه كان في استقبال الرئيس الفلسطيني في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، والسفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، ومسؤولون فلسطينيون ومصريون آخرون.ومن جانبه، أوضح السفير دياب اللوح، أن زيارة الرئيس أبو مازن هدفها التشاور وتجسيد التعاون الدائم والمستمر مع الرئيس المصري، السيسي، وبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين، وكذلك الملفات والقضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.وأكد اللوح أن "لقاء القمة الذي سيجمع الرئيس الفلسطيني مع نظيره المصري يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين، والذي يعود إلى مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس".وأشاد السفير اللوح بمواقف مصر الداعمة لفلسطين منذ قدم التاريخ وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، والتي تؤكد وحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.وكشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة.وطرح البعض تساؤلات بشأن لقاء عباس وهنية، وإمكانية أن يمثل نقطة فاصلة في تاريخ المصالحة الفلسطينية، ودفع جميع المجتمعين في القاهرة للتوصل إلى اتفاق.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمر ليومين، وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من 100.
https://sputnikarabic.ae/20230727/لقاء-عباس-وهنية-هل-يدفع-اجتماع-الأمناء-في-القاهرة-إلى-مصالحة-فلسطينية-شاملة؟-1079486399.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/12/1045501234_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_04fb482c88fde372c8a25902fd67fbd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الفلسطيني يصل مدينة العلمين المصرية في زيارة رسمية
تابعنا عبر
وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم السبت، إلى مدينة العلمين المصرية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء اليوم السبت، أنه من المقرر أن يترأس الرئيس أبو مازن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر.
وأكدت أنه كان في استقبال الرئيس الفلسطيني في الصالة الرئاسية بمطار العلمين الدولي، وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، والسفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، ومسؤولون فلسطينيون ومصريون آخرون.
ومن جانبه، أوضح السفير دياب اللوح، أن زيارة الرئيس أبو مازن هدفها التشاور وتجسيد التعاون الدائم والمستمر مع الرئيس المصري
، السيسي، وبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين، وكذلك الملفات والقضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وأكد اللوح أن "لقاء القمة الذي سيجمع الرئيس الفلسطيني مع نظيره المصري يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين، والذي يعود إلى مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين
التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس".
وأشاد السفير اللوح بمواقف مصر الداعمة لفلسطين منذ قدم التاريخ وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، والتي تؤكد وحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.
وكشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن لقاء عباس وهنية
، وإمكانية أن يمثل نقطة فاصلة في تاريخ المصالحة الفلسطينية، ودفع جميع المجتمعين في القاهرة للتوصل إلى اتفاق.
وكان الرئيس الفلسطيني
، محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمر ليومين، وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من 100.