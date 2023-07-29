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العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.. فيديو
العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.. فيديو
عثر علماء آثار إيطاليون، على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T14:04+0000
2023-07-29T14:04+0000
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والسفينة التي يزيد طولها عن 20 مترا، عُثر عليها على عمق نحو 160 مترا في قاع البحر المتوسط، بالقرب من مدينة تشيفيتافيكيا الساحلية الإيطالية، التي تبعد عن روما 80 كيلومتراً.والاستكشاف الذي يوصف بـ "الاستثنائي"، توصل إليه علماء آثار من فرقة شرطة حماية التراث الثقافي الإيطالي، وغواصين.
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الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, إيطاليا
الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, إيطاليا

العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.. فيديو

14:04 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة غارقة
سفينة غارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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عثر علماء آثار إيطاليون، على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد.
والسفينة التي يزيد طولها عن 20 مترا، عُثر عليها على عمق نحو 160 مترا في قاع البحر المتوسط، بالقرب من مدينة تشيفيتافيكيا الساحلية الإيطالية، التي تبعد عن روما 80 كيلومتراً.
والاستكشاف الذي يوصف بـ "الاستثنائي"، توصل إليه علماء آثار من فرقة شرطة حماية التراث الثقافي الإيطالي، وغواصين.
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