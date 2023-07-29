https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الأوكرانية-تطلق-8-صواريخ-هيمارس-على-دونيتسك--1079542085.html
القوات الأوكرانية تطلق 8 صواريخ "هيمارس" على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 8 صواريخ "هيمارس" على دونيتسك
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 8 صواريخ... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T14:08+0000
2023-07-29T14:08+0000
2023-07-29T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب مكتب تمثيل دونيتسك بمركز مراقبة الجرائم الأوكرانية على قناته في "تلغرام"، اليوم السبت: "تم تسجيل إطلاق نار على منطقتي كويبيشيفسكي و كيفسكي، تم إطلاق 8 صواريخ من طراز"هيمارس".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-مدينة-دنيبروبيتروفسك-1079536887.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تطلق 8 صواريخ "هيمارس" على دونيتسك
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 8 صواريخ "هيمارس" على دونيتسك.
وكتب مكتب تمثيل دونيتسك بمركز مراقبة الجرائم الأوكرانية على قناته في "تلغرام"، اليوم السبت: "تم تسجيل إطلاق نار على منطقتي كويبيشيفسكي و كيفسكي، تم إطلاق 8 صواريخ من طراز"هيمارس".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.