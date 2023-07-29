https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-ومستودعات-ذخيرة--عاجل-1079537205.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودعات ذخيرة وتقضي على نحو 500 جندي
القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودعات ذخيرة وتقضي على نحو 500 جندي
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:36+0000
2023-07-29T11:36+0000
2023-07-29T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع: "دمرت قواتنا مستودع ذخيرة للواء مدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ماريانوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب بيان الدفاع، تم القضاء على 465 جندي أوكراني في منطقة العملية العسكرية.وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، واصلت مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "الغربية" عملياتها الهجومية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية واتخذت مواقع أكثر فائدة".وبحسب البيان: "استهدف طيران الجيش ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 43 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من دروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف".ووفقا للبيان، تم تدمير مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.وقالت الدفاع الروسية: "تمكن أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-22" معدلة لضربات ضد أهداف أرضية و7 صواريخ كروز "ستروم شادو" وصاروخين من طراز "هيمارس".وأضاف البيان: :تم تدمير 6 مسيرات أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-مدينة-دنيبروبيتروفسك-1079536887.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودعات ذخيرة وتقضي على نحو 500 جندي
11:36 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت وزارة الدفاع: "دمرت قواتنا مستودع ذخيرة للواء مدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ماريانوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب بيان الدفاع، تم القضاء على 465 جندي أوكراني في منطقة العملية العسكرية.
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، واصلت مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "الغربية" عملياتها الهجومية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية واتخذت مواقع أكثر فائدة".
وبحسب البيان: "استهدف طيران الجيش ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 43 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من دروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف".
ووفقا للبيان، تم تدمير مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية: "تمكن أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-22" معدلة لضربات ضد أهداف أرضية و7 صواريخ كروز "ستروم شادو" وصاروخين من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان: :تم تدمير 6 مسيرات أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".