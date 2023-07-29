عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-ومستودعات-ذخيرة--عاجل-1079537205.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودعات ذخيرة وتقضي على نحو 500 جندي
القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودعات ذخيرة وتقضي على نحو 500 جندي
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:36+0000
2023-07-29T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078925592_0:46:1545:915_1920x0_80_0_0_b4d46979b2c9f500f376f0ada627b25c.jpg
وقالت وزارة الدفاع: "دمرت قواتنا مستودع ذخيرة للواء مدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ماريانوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب بيان الدفاع، تم القضاء على 465 جندي أوكراني في منطقة العملية العسكرية.وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، واصلت مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "الغربية" عملياتها الهجومية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية واتخذت مواقع أكثر فائدة".وبحسب البيان: "استهدف طيران الجيش ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 43 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من دروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف".ووفقا للبيان، تم تدمير مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.وقالت الدفاع الروسية: "تمكن أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-22" معدلة لضربات ضد أهداف أرضية و7 صواريخ كروز "ستروم شادو" وصاروخين من طراز "هيمارس".وأضاف البيان: :تم تدمير 6 مسيرات أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-مدينة-دنيبروبيتروفسك-1079536887.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078925592_75:0:1295:915_1920x0_80_0_0_c38d9f0c2847d665c3477039e1bd45ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودعات ذخيرة وتقضي على نحو 500 جندي

11:36 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 29.07.2023)
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Photo / Минобороны России
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت وزارة الدفاع: "دمرت قواتنا مستودع ذخيرة للواء مدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ماريانوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب بيان الدفاع، تم القضاء على 465 جندي أوكراني في منطقة العملية العسكرية.
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، واصلت مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "الغربية" عملياتها الهجومية في منطقة كوزيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية واتخذت مواقع أكثر فائدة".
وبحسب البيان: "استهدف طيران الجيش ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية".
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك
11:26 GMT
وتابع البيان: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 43 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من دروزيليوبوفكا في مقاطعة خاركوف".
ووفقا للبيان، تم تدمير مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.
وقالت الدفاع الروسية: "تمكن أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط صاروخين مضادين للطائرات من طراز "إس-22" معدلة لضربات ضد أهداف أرضية و7 صواريخ كروز "ستروم شادو" وصاروخين من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان: :تم تدمير 6 مسيرات أوكرانية في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала