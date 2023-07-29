عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-مدينة-دنيبروبيتروفسك-1079536887.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك
القوات الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:26+0000
2023-07-29T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062960016_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_a1a16ea67263216132e412b55afe588b.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 28 يوليو(تموز)، وجهت القوات الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة على موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك، وتمت إصابة الهدف المحدد".وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودع لذخيرة لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ماريانوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وتم تحيّد نحو 135 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 20".وبلغت خسائر العدو خلال النهار ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 20".
https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-ومستودعات-ذخيرة--عاجل-1079537205.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/01/1062960016_203:0:1388:889_1920x0_80_0_0_c08c3e628dd470c05ef230d4f61bdf48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك

11:26 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 29.07.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 28 يوليو(تموز)، وجهت القوات الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة على موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك، وتمت إصابة الهدف المحدد".

وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة ونيران المدفعية، لقوات مجموعة "الجنوب" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وأفدييفكا وبيرفومايسكي وكراسنوجوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودعات ذخيرة وتقضي على نحو 500 جندي
11:36 GMT

وأضاف البيان: "على اتجاهات جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت نيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" تجمعات العدو من القوى العاملة والمعدات في مناطق زولوتايا نيفا، وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفواندريفكا، وشيرباكي وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودع لذخيرة لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ماريانوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وتم تحيّد نحو 135 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 20".

وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، نجحت القوات الروسية في صد هجومين للعدو في منطقة رايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي".

وبلغت خسائر العدو خلال النهار ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 20".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала