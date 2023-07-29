https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-مدينة-دنيبروبيتروفسك-1079536887.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك
القوات الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:26+0000
2023-07-29T11:26+0000
2023-07-29T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 28 يوليو(تموز)، وجهت القوات الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة على موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك، وتمت إصابة الهدف المحدد".وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودع لذخيرة لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ماريانوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وتم تحيّد نحو 135 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 20".وبلغت خسائر العدو خلال النهار ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 20".
https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-ومستودعات-ذخيرة--عاجل-1079537205.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك
11:26 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 28 يوليو(تموز)، وجهت القوات الروسية ضربة بأسلحة عالية الدقة على موقع قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك، وتمت إصابة الهدف المحدد".
وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة ونيران المدفعية، لقوات مجموعة "الجنوب" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وأفدييفكا وبيرفومايسكي وكراسنوجوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".
وأضاف البيان: "على اتجاهات جنوبي دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت نيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" تجمعات العدو من القوى العاملة والمعدات في مناطق زولوتايا نيفا، وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفواندريفكا، وشيرباكي وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه.
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودع لذخيرة لواء المدفعية 44 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ماريانوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وتم تحيّد نحو 135 جنديا أوكرانيا، ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 20".
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، نجحت القوات الروسية في صد هجومين للعدو في منطقة رايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي".
وبلغت خسائر العدو خلال النهار ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع "أكاسيا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي 20".