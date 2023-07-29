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https://sputnikarabic.ae/20230729/الكرملين-القمة-الروسية-الأفريقية-ستنعقد-بشكل-منتظم-مرة-كل-3-سنوات-1079533475.html
الكرملين: القمة الروسية الأفريقية ستنعقد بشكل منتظم مرة كل 3 سنوات - عاجل
الكرملين: القمة الروسية الأفريقية ستنعقد بشكل منتظم مرة كل 3 سنوات - عاجل
صرح المتحدث باسم الكرملين دمتيري بيسكوف، اليوم السبت، بأن القمة الروسية الأفريقية ستنعقد بشكل منتظم مرة كل ثلاث سنوات. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T09:30+0000
2023-07-29T09:46+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين " تم الموافقة على عقد مثل هذه القمم كل ثلاث سنوات".وفي سياق آخر، أعلن بيسكوف أنه عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة بوم أمس الجمعة، يجرى إعداد بيان مشترك موجز بشأن أوكرانيا.وقال بيسكوف في تصريح له "بالأمس، كما تعلمون كان هناك اجتماع بشأن أوكرانيا انتهى حوالي الساعة الثانية صباحا واستمعتم إلى تصريحات كل من الرئيس بوتين والرئيس رامافوزا التي كانت علنية".وأضاف "استنادًا إلى نتائج هذا الاجتماع، يجرى إعداد بيان مشترك موجز سيصدر فور الاتفاق والموافقة عليه".
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الكرملين: القمة الروسية الأفريقية ستنعقد بشكل منتظم مرة كل 3 سنوات - عاجل

09:30 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 09:46 GMT 29.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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يتبع
صرح المتحدث باسم الكرملين دمتيري بيسكوف، اليوم السبت، بأن القمة الروسية الأفريقية ستنعقد بشكل منتظم مرة كل ثلاث سنوات.
وقال بيسكوف للصحفيين " تم الموافقة على عقد مثل هذه القمم كل ثلاث سنوات".
وفي سياق آخر، أعلن بيسكوف أنه عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة بوم أمس الجمعة، يجرى إعداد بيان مشترك موجز بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف في تصريح له "بالأمس، كما تعلمون كان هناك اجتماع بشأن أوكرانيا انتهى حوالي الساعة الثانية صباحا واستمعتم إلى تصريحات كل من الرئيس بوتين والرئيس رامافوزا التي كانت علنية".
وأضاف "استنادًا إلى نتائج هذا الاجتماع، يجرى إعداد بيان مشترك موجز سيصدر فور الاتفاق والموافقة عليه".
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