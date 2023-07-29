https://sputnikarabic.ae/20230729/المجر-تعرب-عن-رغبتها-في-شراء-الغاز-التركي-1079526526.html
المجر تعرب عن رغبتها في شراء الغاز التركي
المجر تعرب عن رغبتها في شراء الغاز التركي
صرح وزير الخارجية الهنغارية، بيتر سيارتو، بأن بلاده لا ترغب فقط في الحصول على الغاز الروسي والأذربيجاني عبر تركيا، إذ أن المفاوضات جارية بشأن شراء الغاز التركي... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T04:59+0000
2023-07-29T04:59+0000
2023-07-29T05:00+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102057/77/1020577725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9c616e9ac65f30cfe69c1a73bb302a70.jpg
وأوضح الوزير أن معظم الغاز الذي يتم توفيره لهنغاريا من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل يمر عبر خط أنابيب الغاز التركي، كاشفا أنه وفقا للاتفاقية فإن 3.5 مليار متر مكعب من الغاز تصل سنويا إلى هنغاريا، ومنذ بداية عام 2023 وصل أكثر من ملياري متر مكعب، وهذا ما "يساعد من نواح كثيرة على الاستعداد بأمان لفصل الشتاء".وتابع في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قائلا: "تؤدي تركيا دورا مهما في تنويع إمدادات الطاقة الهنغارية، نشتري، على سبيل المثال، الغاز من أذربيجان عن طريق تركيا، ونحن نتفاوض مع تركيا أيضا حول كيفية شراء كميات الغاز اللازمة لهنغاريا من تركيا نفسها مباشرة".وأشار سيارتو إلى أن هنغاريا خزنت أكثر من 48 في المئة من استهلاكها السنوي من الغاز في مخازن الغاز، بينما يبلغ متوسط التحزين في أوروبا 25 في المئة.وختم، قائلا إن "بودابست وافقت على التعاون الوثيق مع أنقرة في مجال الطاقة النووية، خاصة وأن المحطات النووية يتم بناؤها في كلا البلدين باستخدام نفس التكنولوجيا، إذ تعتبر مؤسسة "روساتوم" هي المقاول "لذلك، من المهم تبادل الخبرات".
https://sputnikarabic.ae/20230722/المجر-تحذر-من-عواقب-رفض-أوروبا-للطاقة-الروسية-1079300984.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102057/77/1020577725_102:0:983:661_1920x0_80_0_0_00edb4b36e37424a2d4ccf7df6be89e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المجر تعرب عن رغبتها في شراء الغاز التركي
04:59 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الهنغارية، بيتر سيارتو، بأن بلاده لا ترغب فقط في الحصول على الغاز الروسي والأذربيجاني عبر تركيا، إذ أن المفاوضات جارية بشأن شراء الغاز التركي أيضا.
وأوضح الوزير أن معظم الغاز الذي يتم توفيره لهنغاريا من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل يمر عبر خط أنابيب الغاز التركي، كاشفا أنه وفقا للاتفاقية فإن 3.5 مليار متر مكعب من الغاز تصل سنويا إلى هنغاريا، ومنذ بداية عام 2023 وصل أكثر من ملياري متر مكعب، وهذا ما "يساعد من نواح كثيرة على الاستعداد بأمان لفصل الشتاء".
وتابع في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قائلا: "تؤدي تركيا دورا مهما في تنويع إمدادات الطاقة الهنغارية، نشتري، على سبيل المثال، الغاز من أذربيجان عن طريق تركيا، ونحن نتفاوض مع تركيا أيضا حول كيفية شراء كميات الغاز اللازمة لهنغاريا من تركيا نفسها مباشرة".
وأشار سيارتو إلى أن هنغاريا خزنت أكثر من 48 في المئة من استهلاكها السنوي من الغاز في مخازن الغاز، بينما يبلغ متوسط التحزين في أوروبا 25 في المئة.
وختم، قائلا إن "بودابست وافقت على التعاون الوثيق مع أنقرة في مجال الطاقة النووية، خاصة وأن المحطات النووية يتم بناؤها في كلا البلدين باستخدام نفس التكنولوجيا، إذ تعتبر مؤسسة "روساتوم" هي المقاول "لذلك، من المهم تبادل الخبرات".