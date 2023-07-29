https://sputnikarabic.ae/20230729/المنظمة-الدولية-للهجرة-1200-مهاجر-نيجيري-قضوا-منذ-بداية-2023-1079542622.html
المنظمة الدولية للهجرة: 1200 مهاجر نيجيري قضوا منذ بداية 2023
المنظمة الدولية للهجرة: 1200 مهاجر نيجيري قضوا منذ بداية 2023
كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 1200 مهاجر من نيجيريا قضوا لدى محاولتهم الهجرة عبر البحر المتوسط والصحراء الكبرى منذ بداية العام الجاري 2023. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T14:54+0000
2023-07-29T14:54+0000
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ويلجأ العديد من النيجيريين إلى الهجرة غير النظامية بحثًا عن فرص وظروف معيشية أفضل في الخارج، وغالبًا ما يخاطرون بحياتهم في هذه العملية.وقال نائب المراقب العام بالنيابة لدائرة الهجرة النيجيرية (NIS) كيمي نانداب: "لقي ما لا يقل عن 1200 نيجيري حتفهم أثناء محاولتهم الهجرة عبر الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط هذا العام".ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن السنوات السابقة حيث أدت جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي إلى تفاقم وضع العديد من المهاجرين.وأضاف نانداب خلال حملة توعوية لمكافحة الهجرة غير النظامية: "لدينا مشكلة كبيرة في هذا البلد وهي متلازمة جابا. لدينا الكثير من شبابنا الذين يموتون في الصحراء الكبرى، ويموتون في البحر الأبيض المتوسط. إنهم يموتون بلا سبب".كانت الهجرة الجماعية للنيجيريين، وهي ظاهرة تُعرف الآن باسم "متلازمة جابا"، مصدر قلق متزايد لهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا."جابا" هي لغة يوروبا (أكبر المجموعات العرقية في نيجيريا) وتعني الفرار. ويشار إلى أن أسباب مغادرة النيجيريين لبلدهم هي نفسها في الغالب - الخوف من عدم الاستقرار الاقتصادي في الوطن والأمل في فرص أفضل في أماكن أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230616/أخطر-طرق-الهجرة-غير-الشرعية-حول-العالم-1078191360.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار نيجيريا
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار نيجيريا
المنظمة الدولية للهجرة: 1200 مهاجر نيجيري قضوا منذ بداية 2023
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كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 1200 مهاجر من نيجيريا قضوا لدى محاولتهم الهجرة عبر البحر المتوسط والصحراء الكبرى منذ بداية العام الجاري 2023.
ويلجأ العديد من النيجيريين إلى الهجرة غير النظامية
بحثًا عن فرص وظروف معيشية أفضل في الخارج، وغالبًا ما يخاطرون بحياتهم في هذه العملية.
وقال نائب المراقب العام بالنيابة لدائرة الهجرة النيجيرية (NIS) كيمي نانداب: "لقي ما لا يقل عن 1200 نيجيري حتفهم أثناء محاولتهم الهجرة عبر الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط هذا العام".
ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن السنوات السابقة حيث أدت جائحة كورونا
والانكماش الاقتصادي إلى تفاقم وضع العديد من المهاجرين.
وأضاف نانداب خلال حملة توعوية لمكافحة الهجرة غير النظامية: "لدينا مشكلة كبيرة في هذا البلد وهي متلازمة جابا. لدينا الكثير من شبابنا الذين يموتون في الصحراء الكبرى
، ويموتون في البحر الأبيض المتوسط. إنهم يموتون بلا سبب".
كانت الهجرة الجماعية للنيجيريين، وهي ظاهرة تُعرف الآن باسم "متلازمة جابا"، مصدر قلق متزايد لهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.
"جابا" هي لغة يوروبا (أكبر المجموعات العرقية في نيجيريا) وتعني الفرار. ويشار إلى أن أسباب مغادرة النيجيريين لبلدهم هي نفسها في الغالب - الخوف من عدم الاستقرار الاقتصادي في الوطن والأمل في فرص أفضل في أماكن أخرى.