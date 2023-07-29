https://sputnikarabic.ae/20230729/الولايات-المتحدة-وأستراليا-تنشئان-مركز-استخبارات-مشتركا-1079536351.html
الولايات المتحدة وأستراليا تنشئان مركز استخبارات مشتركا
الولايات المتحدة وأستراليا تنشئان مركز استخبارات مشتركا
اتفقت الولايات المتحدة وأستراليا على تشكيل مركز استخبارات مشترك، بحسب بيان مشترك عقب المحادثات السنوية على المستوى الوزاري للبلدين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:14+0000
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وقال البيان: "اتفق الطرفان على إنشاء مركز استخبارات أسترالي مشترك داخل منظمة استخبارات الدفاع الأسترالية بحلول عام 2024".ويشار إلى أن المركز سيسهم في "زيادة تعزيز التعاون طويل الأمد في مجال الاستخبارات" بين البلدين، وستكون مهمته "تحليل القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا ستبحثان عن فرص لتعميق التعاون مع الهند وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية.وفي وقت سابق، بشأن نتائج الاجتماع، قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إنه يعتمد على مساعدة الولايات المتحدة في إنتاج الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزير "تم التعهد بتعزيز وجود القوات الأمريكية في قواعدنا الشمالية، وزيادة عدد الدوريات البحرية وطائرات الاستطلاع وزيادة عدد الغواصات النووية الأمريكية التي تدخل مياهنا".
https://sputnikarabic.ae/20230729/توقف-المناورات-العسكرية-بين-أستراليا-وأمريكا-بعد-تحطم-مروحية-وفقدان-طاقمها-1079527295.html
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بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة وأستراليا تنشئان مركز استخبارات مشتركا
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اتفقت الولايات المتحدة وأستراليا على تشكيل مركز استخبارات مشترك، بحسب بيان مشترك عقب المحادثات السنوية على المستوى الوزاري للبلدين.
وقال البيان: "اتفق الطرفان على إنشاء مركز استخبارات أسترالي مشترك داخل منظمة استخبارات الدفاع الأسترالية بحلول عام 2024".
ويشار إلى أن المركز سيسهم في "زيادة تعزيز التعاون طويل الأمد في مجال الاستخبارات" بين البلدين، وستكون مهمته "تحليل القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وأستراليا ستبحثان عن فرص لتعميق التعاون مع الهند وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق، بشأن نتائج الاجتماع، قال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، إنه يعتمد على مساعدة الولايات المتحدة في إنتاج الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزير "تم التعهد بتعزيز وجود القوات الأمريكية في قواعدنا الشمالية، وزيادة عدد الدوريات البحرية وطائرات الاستطلاع وزيادة عدد الغواصات النووية الأمريكية التي تدخل مياهنا".