https://sputnikarabic.ae/20230729/بلينكين-أمريكا-تأخذ-تأكيدات-الصين-بأنها-لا-تزود-روسيا-بالأسلحة-على-محمل-الجد-1079541235.html
بلينكين: أمريكا تأخذ تأكيدات الصين بأنها لا تزود روسيا بالأسلحة على محمل الجد
بلينكين: أمريكا تأخذ تأكيدات الصين بأنها لا تزود روسيا بالأسلحة على محمل الجد
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن واشنطن "جادة للغاية" بشأن تأكيدات الصين بأنها لن تزود روسيا بأسلحة فتاكة للعمليات العسكرية في أوكرانيا. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T13:42+0000
2023-07-29T13:42+0000
2023-07-29T13:42+0000
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع للولايات المتحدة وأستراليا في شكل "2 + 2": "أكدت لنا الصين مرارًا وتكرارًا، وليس فقط لنا، ولكن أيضًا للعديد من الدول الأخرى، أنها لا تقدم أسلحة جوية لروسيا لعملياتها في أوكرانيا، ونحن نأخذ هذه التأكيدات على محمل الجد".واضاف: "هذا مصدر قلق قدمناه إلى بكين ونأمل أن يتخذوا جميع الإجراءات لمنع ذلك".وفي وقت سابق، نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية بالفعل المزاعم الغربية بشأن مزاعم عن عمليات تسليم أسلحة صينية إلى روسيا، مؤكدا أن الدول التي تسلح كييف يجب أن تتوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول مثل هذه الخطط، إلى أن بكين نفتها بشدة، وليس هناك ما يضاف إلى ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230729/أمريكا-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-ضخمة-لتايوان-1079527966.html
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكين: أمريكا تأخذ تأكيدات الصين بأنها لا تزود روسيا بالأسلحة على محمل الجد
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن واشنطن "جادة للغاية" بشأن تأكيدات الصين بأنها لن تزود روسيا بأسلحة فتاكة للعمليات العسكرية في أوكرانيا.
وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع للولايات المتحدة وأستراليا في شكل "2 + 2": "أكدت لنا الصين مرارًا وتكرارًا، وليس فقط لنا، ولكن أيضًا للعديد من الدول الأخرى، أنها لا تقدم أسلحة جوية لروسيا لعملياتها في أوكرانيا، ونحن نأخذ هذه التأكيدات على محمل الجد".
وفي السياق نفسه، وفقًا لوزير الخارجية الأمريكية، فإن واشنطن "لديها مخاوف بشأن المنظمات الفردية التي توفر تقنيات ذات استخدام مزدوج يمكن استخدامها، من بين أشياء أخرى، للطائرات دون طيار وأنواع أخرى من الأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا".
واضاف: "هذا مصدر قلق قدمناه إلى بكين ونأمل أن يتخذوا جميع الإجراءات لمنع ذلك".
وفي وقت سابق، نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية بالفعل المزاعم الغربية بشأن مزاعم عن عمليات تسليم أسلحة صينية إلى روسيا
، مؤكدا أن الدول التي تسلح كييف يجب أن تتوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول مثل هذه الخطط، إلى أن بكين نفتها بشدة، وليس هناك ما يضاف إلى ذلك.