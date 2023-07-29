https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-روسيا-درست-بعناية-المقترحات-الأفريقية-لتسوية-الوضع-في-أوكرانيا-1079541689.html

بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

بوتين يؤكد أن روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا، وروسيا والدول الأفريقية يتخذون موقفا موحدا على تحدي النظام الاستعماري، وحميدتي... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T14:02+0000

2023-07-29T14:02+0000

2023-07-29T14:02+0000

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بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا بوتين: روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلمح لاتفاق يخص العلاقات السعودية الإسرائيلية، وحاكم مصرف لبنان يقول إن المصرف يمكنه احتواء الأزمة الاقتصادية في البلاد.بوتين يؤكد أن روسيا درست "بعناية" المقترحات الأفريقية لتسوية الوضع في أوكرانياأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو درست بعناية" المقترحات التي قدمتها الدول الأفريقية لتسوية الصراع في أوكرانيا.وأضاف بوتين في اجتماع مع قادة الدول الأفريقية حول أوكرانيا، إن "موسكو حللت بعناية الأفكار والآراء التي عبر عنها أصدقاؤها الأفارقة، وأنها تأخذ ذلك على محمل الجد وباهتمام كبير".وأعرب بوتين في الوقت نفسه عن أمله في أن "يفهم الزملاء الأفارقة جيدًا طبيعة وأصول هذه الأزمة".وأشار بوتين إلى أن أسباب الأزمة في أوكرانيا، "خلقتها قوى معينة في الغرب".وأشار إلى أن هذه القوى "كانت تستعد لحرب هجينة" مع روسيا منذ سنوات طويلة، و"حولت أوكرانيا إلى أداة لتقويض أسس أمن وسيادة روسيا".في هذا السياق، قال خبير الشؤون الروسية، سمير أيوب، إن "المبادرة الأفريقية أول ما تطرحه وقف إطلاق النار وإقامة منطقة عازلة حتى لا يكون هناك صدام في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا هو وجه الشبه بينها وبين المبادرة الصينية وغيرها".وأوضح أن "نظام كييف عندما شعر في البداية أنه لن يمكن حل الأمر عبر العملية العسكرية وافق على المفاوضات لكن الغرب منعه، لافتا إلى أن الفرصة ضئيلة لأي مبادرات بما فيها الأفريقية، رغم أهدافها السامية".وأشار إلى أن "أفريقيا يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في دفع أوروبا إلى رفع العقوبات والعودة إلى اتفاقية الحبوب، حيث أن روسيا مصرة على تصدير الحبوب بالاتفاقية أو بدونها".روسيا و الدول الأفريقية يتخذون موقفا موحدا على تحدي النظام الاستعماريأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم اتخاذ موقف موحد بالقمة الأفريقية الروسية على تحدي النظام الاستعماري ومحاولات القضاء على القيم.وأضاف بحسب البيان الختامي لقمة ومنتدى (روسيا- أفريقيا)، أن المشاركين في القمة الروسية – الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.وأوضح أنه "تم التأكيد من جديد خلال القمة على التزام جميع الدول المشاركة بتشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة".وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الأفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.وأكد أن روسيا وأفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة نوعا وكمًا، فضلاً عن التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية.كما ثمنت الاستجابة لفكرة إسقاط الديون والدعم بالحبوب وتأمينها وطرح أفكار متعلقة بضرورة التعامل بأدوات اقتصادية وليس مالية لدفع الاقتصادات الافريقية، لأن منهج الأدوات المالية، وهو منهج غربي، أسقط الاقتصادات الناشئة والضعيفة في براثن التضخم الذي أثقل كاهل السكان حول العالم"، على حد قولها.حميدتي يشترط تغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل لحل سلميدعا الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني كشرط للتوصل إلى حل سلمي للصراع في البلاد.وأضاف في مقطع مصور، موجها خطابه للجيش السوداني، "إذا كنتم تريدون الحل العاجل فعليكم بتغيير قيادة القوات المسلحة، مؤكدا أنه يمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة، إذا تم تنفيذ هذا الشرط".واعتذر حميدتي الذي ظهر في الفيديو وسط مقاتليه، للشعب السوداني عن عواقب الصراع المستمر منذ منتصف أبريل نيسان الماضي.وتبرأ قائد قوات الدعم السريع من بعض الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر من قواته، وصفهم "بالمنفلتين"، متهما قيادة الجيش بأنها تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق في السودان.وكانت قوات الدعم السريع، أكدت تمسكها بمحادثات جدة، مشيرة إلى أن وفدها لا يزال في السعودية التزاما منه بالتعهدات أمام الرياض وواشنطن، فيما أعلن الجيش السوداني عودة وفده إلى الخرطوم للتشاور.وأضاف أن " مطالب حميدتي هي مجرد محاولات للتأثير على سير المعركة، التي يحسمها الجيش السوداني الآن بالعمليات الخاصة التي ينفذها في كافة أرجاء ولاية الخرطوم"، بحسب قوله.الرئيس الأمريكي جو بايدن يلمح لاتفاق يخص العلاقات السعودية الإسرائيليةقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، إن اتفاقا ربما يكون في الطريق مع السعودية.أدلى بايدن بهذا التصريح لمشاركين في فعالية لجمع التبرعات لصالح حملة إعادة انتخابه بانتخابات الرئاسة 2024، في ولاية ماين.ونقلت وسائل إعلام غربية عن الرئيس الأمريكي قوله، إن "هناك تقارب قد يكون في الطريق". ولم يدل بايدن بأي تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.إلى ذلك، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، أحد أكثر مساعدي بايدن الموثوق بهم، كان في جدة هذا الأسبوع مع مبعوث الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع.وتؤكد السعودية دائما أن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي تنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة.وأوضح أن على الحكومة الإسرائيلية الانصياع للطلبات والشروط السعودية، وفي مقدمتها القدس عاصمة لفلسطين وعودة اللاجئين واسترداد الأراضي التي تم بناء مستوطنات عليها.حاكم مصرف لبنان يقول إن المصرف يمكنه احتواء الأزمة الاقتصادية في البلادقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس الجمعة، إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال "مبادرات نقدية"، حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري.وأضاف إنه "تصرف وفقا للقانون وإن محاميه قدموا معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتان وجهتا له اتهامات".وأضاف أنه "في الوقت الذي يغادر فيه وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الأزمة من خلال مبادرات نقدية".وقال إن الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبة اثنين بالمئة العام الماضي وقد يتعزز النمو ليبلغ نحو أربعة بالمئة في 2023، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن معايير محددة.ولم تتمكن النخبة السياسية في لبنان من إعلان خليفة لسلامة، ما قد يتسبب بتفاقم الخلل الوظيفي في دولة مضطربة أصلا بسبب سنوات من الشلل السياسي والاضطراب المالي.وأوضح أن هذه المبادرات استطاعت أن تعيد مصرف لبنان إلى السوق المالي والنقدي، وأن يصبح اللاعب الأكبر في الفترة الأخيرة خاصةً في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ما مكنه من التحكم بحركة الأسواق، وبالتالي سيطر قليلاً على مسار الانهيار وتسبب في وقف التدهور، ومن ثم في تراجع الدعم قليلاً نسبةً إلى ما كان سائداً في السابق"، على حد قوله.

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