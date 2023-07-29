https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-نرى-إمكانات-كبيرة-للتعاون-التجاري-بين-روسيا-وغينيا-بيساو-1079540582.html
بوتين: نرى إمكانات كبيرة للتعاون التجاري بين روسيا وغينيا بيساو
بوتين: نرى إمكانات كبيرة للتعاون التجاري بين روسيا وغينيا بيساو
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إمكانات التعاون التجاري بين البلدين كبيرة، لا سيما في مجالي الطاقة والتعدين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T13:27+0000
2023-07-29T13:27+0000
2023-07-29T13:27+0000
العالم
روسيا
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو: "لدينا إمكانات هائلة، لم يتم استغلالها بعد، فلنتحدث عن التدابير الممكنة لتحسين مؤشرات التجارة".وأضاف "نري آفاق للتعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير قاعدة الموارد المعدنية، وتطوير البنية التحتية، والطاقة، والزراعة".وقال بوتين: "مقاربات روسيا وغينيا بيساو لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب والأمن الدولي، ومكافحة الإرهاب، والامتثال للقانون الدولي، والحفاظ على الدور المركزي والتنسيقي للأمم المتحدة - كل هذه القضايا هي قريية من مواقفنا".وأشار بوتين إلى أن غينيا بيساو تدعم مبادرات السياسة الخارجية المهمة لروسيا.وقال: "نحن ممتنون للدعم المستمر لترشيحاتنا لهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".وأضاف بوتين: "قررت روسيا، استجابة لطلب غينيا بيساو، زيادة حصة الطلاب إلى 75، خلال السنوات الخمس الماضية، تضاعفت حصة المنح الدراسيةيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-قرار-افتتاح-سفارة-روسية-في-بوركينا-فاسو-يعزز-التعاون-بين-بلدينا-1079538102.html
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العالم, روسيا
بوتين: نرى إمكانات كبيرة للتعاون التجاري بين روسيا وغينيا بيساو
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن إمكانات التعاون التجاري بين البلدين كبيرة، لا سيما في مجالي الطاقة والتعدين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو: "لدينا إمكانات هائلة، لم يتم استغلالها بعد، فلنتحدث عن التدابير الممكنة لتحسين مؤشرات التجارة".
وأضاف "نري آفاق للتعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير قاعدة الموارد المعدنية، وتطوير البنية التحتية، والطاقة، والزراعة".
وقال بوتين: "مقاربات روسيا وغينيا بيساو لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب والأمن الدولي، ومكافحة الإرهاب، والامتثال للقانون الدولي، والحفاظ على الدور المركزي والتنسيقي للأمم المتحدة - كل هذه القضايا هي قريية من مواقفنا".
وأشار بوتين إلى أن غينيا بيساو تدعم مبادرات السياسة الخارجية المهمة لروسيا.
وقال: "نحن ممتنون للدعم المستمر لترشيحاتنا لهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وأضاف بوتين: "قررت روسيا، استجابة لطلب غينيا بيساو، زيادة حصة الطلاب إلى 75، خلال السنوات الخمس الماضية، تضاعفت حصة المنح الدراسية
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة في سان بطرسبورغ، ومن المقرر إجراء محادثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.