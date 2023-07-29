https://sputnikarabic.ae/20230729/تركيا-تهدف-لرفع-التبادل-التجاري-مع-كوريا-الجنوبية-إلى-15-مليار-دولار-1079541519.html
تركيا تهدف لرفع التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية إلى 15 مليار دولار
تركيا تهدف لرفع التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية إلى 15 مليار دولار
أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها تهدف إلى رفع قيمة التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية إلى 15 مليار دولار. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T13:44+0000
2023-07-29T13:44+0000
2023-07-29T13:44+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، عقب لقائهما في أنقرة، الذي شهد توقيع "خارطة طريق من أجل علاقات تركية - كورية ديناميكية"، وفق وكالة الأناضول الرسميةوقال فيدان إن خارطة الطريق "شاملة لمختلف المجالات من الاتصالات إلى النقل، ومن الصحة إلى التكنولوجيا، ومن التعليم إلى الثقافة، ومن الرياضة إلى الزراعة".وأضاف: "باتت آسيا من جديد مركز العالم للإنتاج والتكنولوجيا والابتكار والتجارة بعد 5 قرون".وشدد فيدان على أن كوريا الجنوبية شريكة استراتيجية لتركيا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد بشكل مستقر، وبلغ 10 مليارات دولار في 2022.وكشف وزير الخارجية التركي أن هدف بلاده هو "الوصول إلى 15 مليار دولار على أساس علاقة تجارية متوازنة".وقال إنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي العلاقات في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والسياحة، وأن البلدين "يملكان كل الإمكانات اللازمة للارتقاء بالتعاون على صعيد الصناعات الدفاعية"، مستشهدا بمشروع دبابة "ألتاي" التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/الدبابة-التركية-ألتاي-لماذا-تأخر-إطلاق-الإنتاج-الضخم؟-1072159084.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تركيا تهدف لرفع التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية إلى 15 مليار دولار
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أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنها تهدف إلى رفع قيمة التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية إلى 15 مليار دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، عقب لقائهما في أنقرة، الذي شهد توقيع "خارطة طريق من أجل علاقات تركية - كورية ديناميكية"، وفق وكالة
الأناضول الرسمية
وقال فيدان إن خارطة الطريق "شاملة لمختلف المجالات من الاتصالات إلى النقل، ومن الصحة إلى التكنولوجيا، ومن التعليم إلى الثقافة، ومن الرياضة إلى الزراعة".
وأضاف: "باتت آسيا من جديد مركز العالم للإنتاج والتكنولوجيا والابتكار والتجارة بعد 5 قرون".
وتابع "بينما يفقد العالم الغربي موقعه المركزي، نرى أن مركز ثقل السياسة العالمية ينزاح إلى الشرق"، مشددا على أن "هذه التطورات زادت من الاهتمام بآسيا".
وشدد فيدان
على أن كوريا الجنوبية شريكة استراتيجية لتركيا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد بشكل مستقر، وبلغ 10 مليارات دولار في 2022.
وكشف وزير الخارجية التركي أن هدف بلاده هو "الوصول إلى 15 مليار دولار على أساس علاقة تجارية متوازنة".
وقال إنه بحث مع نظيره الكوري الجنوبي العلاقات في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والسياحة، وأن البلدين "يملكان كل الإمكانات اللازمة للارتقاء بالتعاون على صعيد الصناعات الدفاعية"، مستشهدا بمشروع دبابة
"ألتاي" التركية.