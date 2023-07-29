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https://sputnikarabic.ae/20230729/تقرير-فنلندا-تشعر-بالندم-جراء-العقوبات-على-روسيا-1079527093.html
تقرير: فنلندا تشعر بالندم جراء العقوبات على روسيا
تقرير: فنلندا تشعر بالندم جراء العقوبات على روسيا
كشف تقرير صادر عن محطة إذاعية فنلدية عن تراجع النشاط التجاري في البلاد، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، التي أدت إلى تقليص تدفق السياح الروس إلى البلاد. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T06:26+0000
2023-07-29T06:26+0000
العالم
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وذكر تقرير محطة الإذاعة الفنلندية "Yle" أن سفينة سياحية تقف راسية وفارغة في ميناء لابيرينتا بعد تراجع أعداد السياح الروس، الذين كانوا النبض الأساسي للنشاطات السياحية، إذ أسفرت العقوبات ضد روسيا إلى تقديم العديد من الشركات السياحية طلب الإفلاس.وفقًا لتقرير الإذاعة هذه ليست الشركة الوحيدة التي عانت مثل هذا المصير، فهناك بعض الشركات خاصة بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لفنلندا عاشت بالكامل على دخل السياح الروس، مضيفا أن الشركات الأخرى التي تم توجيهها نحو العملاء القادمين من روسيا هي أيضًا في موقف صعب.
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تقرير: فنلندا تشعر بالندم جراء العقوبات على روسيا

06:26 GMT 29.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)فنلندا
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Olaf Meister / Präsidentenpalast Helsinki (cropped photo)
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كشف تقرير صادر عن محطة إذاعية فنلدية عن تراجع النشاط التجاري في البلاد، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، التي أدت إلى تقليص تدفق السياح الروس إلى البلاد.
وذكر تقرير محطة الإذاعة الفنلندية "Yle" أن سفينة سياحية تقف راسية وفارغة في ميناء لابيرينتا بعد تراجع أعداد السياح الروس، الذين كانوا النبض الأساسي للنشاطات السياحية، إذ أسفرت العقوبات ضد روسيا إلى تقديم العديد من الشركات السياحية طلب الإفلاس.

ويقول أحد موظفي الشركة السياحية إنها على مدى عشرين عاما كانت تقوم برحلات بحرية سياحية إلى روسيا، لكن مع فرض العقوبات توقفت هذه النشاطات وبلغ ديون الشركة نحو 260 ألف يورو.

وفقًا لتقرير الإذاعة هذه ليست الشركة الوحيدة التي عانت مثل هذا المصير، فهناك بعض الشركات خاصة بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لفنلندا عاشت بالكامل على دخل السياح الروس، مضيفا أن الشركات الأخرى التي تم توجيهها نحو العملاء القادمين من روسيا هي أيضًا في موقف صعب.
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