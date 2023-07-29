https://sputnikarabic.ae/20230729/توقف-المناورات-العسكرية-بين-أستراليا-وأمريكا-بعد-تحطم-مروحية-وفقدان-طاقمها-1079527295.html
توقف المناورات العسكرية بين أستراليا وأمريكا بعد تحطم مروحية وفقدان طاقمها
توقف المناورات العسكرية بين أستراليا وأمريكا بعد تحطم مروحية وفقدان طاقمها
تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية، اليوم السبت، في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند، ما أدى لتوقف المناورات المشتركة بين أستراليا والولايات... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T06:14+0000
2023-07-29T06:14+0000
2023-07-29T06:14+0000
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، قوله إن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص يُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.وأوضح الوزير أنه "لم يتم العثور على الطاقم الجوي المؤلف من أربعة أفراد".كما لفت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.ونتيجة لذلك، توقفت المناورات العسكرية المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة اليوم، بعد تحطم الطائرة.وكانت الطائرة تشارك في المناورات العسكرية التي تُجرى كل عامين بين البلدين، تحت اسم "تاليسمان سابر"، ويشارك فيها أكثر من 30 ألف جندي.وتشمل التدريبات المشتركة "تاليسمان سابر" تدريبات برية وإنزالا برمائيا ومناورات في الجو والبر والبحر.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
توقف المناورات العسكرية بين أستراليا وأمريكا بعد تحطم مروحية وفقدان طاقمها
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تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية، اليوم السبت، في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند، ما أدى لتوقف المناورات المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، قوله إن طاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص يُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم.
وأوضح الوزير أنه "لم يتم العثور على الطاقم الجوي المؤلف من أربعة أفراد".
كما لفت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.
ونتيجة لذلك، توقفت المناورات العسكرية المشتركة بين أستراليا
والولايات المتحدة
اليوم، بعد تحطم الطائرة.
وكانت الطائرة تشارك في المناورات العسكرية التي تُجرى كل عامين بين البلدين، تحت اسم "تاليسمان سابر"، ويشارك فيها أكثر من 30 ألف جندي.
وتشمل التدريبات المشتركة "تاليسمان سابر" تدريبات برية وإنزالا برمائيا ومناورات في الجو والبر والبحر.