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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/جنرال-ألماني-يبدي-انزعاجه-من-استراتيجات-روسيا-العسكرية-التي-تحبط-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1079528250.html
جنرال ألماني يبدي انزعاجه من استراتيجات روسيا العسكرية التي تحبط الهجوم الأوكراني المضاد
جنرال ألماني يبدي انزعاجه من استراتيجات روسيا العسكرية التي تحبط الهجوم الأوكراني المضاد
أبدى ضابط كبير في الجيش الألماني انزعاجه من الخطط التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية خلال تصديها للهجوم الأوكراني المضاد. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T06:53+0000
2023-07-29T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات العميد في الجيش الألماني، كريستيان فرويدنغ، خلال مقابلة مع وكالة "DPA" قال فيها "إن إزالة الألغام هي الجزء الأكثر دموية من الهجوم المضاد الأوكراني وتدمر مبادئ الناتو العسكرية".وأضاف فرويدنغ بالقول: "يتم فتح المنطقة التي تدافع عنها روسيا حاليا على حساب الكثير من إراقة الدماء للوحدات الأوكرانية وفي بعض الأحيان يتعين على المتخصصين في إزالة الألغام الزحف على بطونهم وإزالة لغم واحدًا تلو الآخر والقيام بأعمال تهدد حياة الجنود".وتابع بالقول إنه "غالبا ما يتم إطلاق النار على الجنود الأوكرانيين، حيث قتل العديد من المتخصصين في إزالة الألغام أو أصيبوا بجروح خطيرة في الأسابيع القليلة الأولى من الهجوم المضاد".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230728/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلنسكي-تلقى-أمرا-شديدا-من-الغرب-باستئناف-الهجوم-المضاد-1079506887.html
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العالم
العالم

جنرال ألماني يبدي انزعاجه من استراتيجات روسيا العسكرية التي تحبط الهجوم الأوكراني المضاد

06:53 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أبدى ضابط كبير في الجيش الألماني انزعاجه من الخطط التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية خلال تصديها للهجوم الأوكراني المضاد.
وجاءت تصريحات العميد في الجيش الألماني، كريستيان فرويدنغ، خلال مقابلة مع وكالة "DPA" قال فيها "إن إزالة الألغام هي الجزء الأكثر دموية من الهجوم المضاد الأوكراني وتدمر مبادئ الناتو العسكرية".
وأضاف فرويدنغ بالقول: "يتم فتح المنطقة التي تدافع عنها روسيا حاليا على حساب الكثير من إراقة الدماء للوحدات الأوكرانية وفي بعض الأحيان يتعين على المتخصصين في إزالة الألغام الزحف على بطونهم وإزالة لغم واحدًا تلو الآخر والقيام بأعمال تهدد حياة الجنود".
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وتابع بالقول إنه "غالبا ما يتم إطلاق النار على الجنود الأوكرانيين، حيث قتل العديد من المتخصصين في إزالة الألغام أو أصيبوا بجروح خطيرة في الأسابيع القليلة الأولى من الهجوم المضاد".
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
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