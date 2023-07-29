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https://sputnikarabic.ae/20230729/خفر-السواحل-التركي-ينقذ-عشرات-المهاجرين-في-البحر-غربي-البلاد-1079529807.html
خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين في البحر غربي البلاد
خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين في البحر غربي البلاد
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن قوات خفر السواحل التركية رصدت مهاجرين على متن قارب مطّاطي قبالة شاطئ بودروم في ولاية موغلا غربي تركيا. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T07:53+0000
2023-07-29T07:53+0000
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وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن مصادر أمنية، أنه تم رصد مهاجرين على متن قارب مطّاطي قبالة شاطئ بودروم وضبطت على متنه 34 مهاجرًا ونقلتهم إلى البر.وأضافت الوكالة أنه في حادثين آخرين ضبطت فرق خفر السّواحل 20 مهاجرا قبالة سواحل قضاء فتحية، و18 مهاجرًا قبالة سواحل سيديكمار على متن قاربَين مطّاطيّين بولاية موغلا.من جهتها، أعلنت قيادة خفر السّواحل في بيان لها، أن "فرقها أنقذت 30 مهاجرا قبالة سواحل بودروم، و3 آخرين قبالة سواحل داتشا، كان قد أجبرهم خفر السّواحل اليوناني على العودة إلى المياه التركية".
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العالم

خفر السواحل التركي ينقذ عشرات المهاجرين في البحر غربي البلاد

07:53 GMT 29.07.2023
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Pau de la Calle
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن قوات خفر السواحل التركية رصدت مهاجرين على متن قارب مطّاطي قبالة شاطئ بودروم في ولاية موغلا غربي تركيا.
وأشارت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن مصادر أمنية، أنه تم رصد مهاجرين على متن قارب مطّاطي قبالة شاطئ بودروم وضبطت على متنه 34 مهاجرًا ونقلتهم إلى البر.
وأضافت الوكالة أنه في حادثين آخرين ضبطت فرق خفر السّواحل 20 مهاجرا قبالة سواحل قضاء فتحية، و18 مهاجرًا قبالة سواحل سيديكمار على متن قاربَين مطّاطيّين بولاية موغلا.
من جهتها، أعلنت قيادة خفر السّواحل في بيان لها، أن "فرقها أنقذت 30 مهاجرا قبالة سواحل بودروم، و3 آخرين قبالة سواحل داتشا، كان قد أجبرهم خفر السّواحل اليوناني على العودة إلى المياه التركية".
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