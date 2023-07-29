https://sputnikarabic.ae/20230729/دبلوماسي-أمريكي-أوكرانيا-ستخرج-من-الصراع-مع-روسيا-بشروط-غير-مواتية-1079540088.html

دبلوماسي أمريكي: أوكرانيا ستخرج من الصراع مع روسيا بشروط غير مواتية

دبلوماسي أمريكي: أوكرانيا ستخرج من الصراع مع روسيا بشروط غير مواتية

صرح الدبلوماسي الأمريكي السابق تشاس فريمان، بأن في نهاية العملية الخاصة، ستكون أوكرانيا في موقف يرثى له، وسيتعين عليها الحفاظ على الحياد، كما هو مطلوب من قبل... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T13:10+0000

2023-07-29T13:10+0000

2023-07-29T13:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076655743_0:233:3074:1962_1920x0_80_0_0_43dcfb78dce1492cca8cb3f696944c6e.jpg

وقال تشاس فريمان، في مقابلة مع قناة " Neutrality Studies" على "يوتيوب": "أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، ولن تعيد الأراضي المفقودة التي كان من الممكن أن تحتفظ بها من خلال الالتزام باتفاقيات مينسك، ومن المحتمل أن تفقد الوصول إلى البحر الأسود".وأضاف: "ستخرج البلاد من المواجهة العسكرية في ظروف أسوأ مما لو كانت قد اتخذت على الفور موقف الحياد".وأضاف: "نظرًا لأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، فسيتعين عليها أن تصبح دولة محايدة. وبالتالي، فإن كل الخسائر التي تكبدتها كييف ستذهب سدى".وفي وقت سابق، صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن زيلينسكي شن مرة أخرى هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية، "لأن الغرب مستعد لإنهاء الصراع ولكن ليس بشروط نظام كييف".ووفقًا لريتر، فقد توصل القادة الغربيون بالفعل إلى حقيقة أن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في الصراع مع روسيا، وهم يطلبون بالفعل من الأوكرانيين الاستعداد لمفاوضات لإنهاء الحرب بشروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق قال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة إلى أوكرانيا الآن".وبحسب قوله، لم يعد بإمكان زيلينسكي فعل أي شيء لبلاده، باستثناء إلحاق الضرر بها. فشلت جهوده للدفاع عن موانئ أوديسا، وكذلك فشلت جهوده السياسية لتأمين عضوية أوكرانيا في الناتو والمزيد من الأسلحة الحديثة.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغربأقرا أيضا: إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربيةأقرا أيضا: صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له

https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يشير-إلى-الهزيمة-الاستراتيجية-التي-ألحقتها-موسكو-بكييف-1079538400.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم