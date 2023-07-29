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رئيس بلدية لبنانية: المهرجانات دليل على صمود شعبنا
رئيس بلدية لبنانية: المهرجانات دليل على صمود شعبنا
صرح رئيس بلدية فاريا اللبنانية، ميشال سلامة، بأن اهتمام اللبنانيين بإقامة المهرجانات رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان يدل على إصرارهم على الصمود رغم كل... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T13:02+0000
2023-07-29T13:02+0000
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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعرب سلامة عن ارتياحه لمسار المهرجان الذي يقام سنويا في البلدة، وكان بدأ امس مع الفنان كارلوس الذي أشعل الساحة رقصا وفرحا، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.وأوضح رئيس البلدية "هذا إن دل على شيء، فهو إصرار اللبناني على الصمود رغم كل التحديات التي تعترض حياته، وهذا ما يشجعنا على تقديم أحلى ما عندنا، ونعمل بجدية وقناعة لتطوير البلدة، ومساعدة الأهالي والجوار لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والسياحية.وأفاد سلامة بأنه قابل العديد من الزوار وأصحاب الفنادق والمطاعم في البلدة اليوم، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلت لضمان هذا العدد الكبير من الحضور، داعيًا إلى تمديد المهرجان الذي ينتهي مساء الأحد، وأضاف أنه عازم على جذب الناس من بيوتهم من خلال نشاطات مثل هذه التي تعيد الفرحة إلى اللبنانيين جميعًا، سواء المقيمين أو المغتربين أو السياح.وأكد سلامة أنه يريد أن يكون في مواكبة دائمة مع أفكار الشباب ورؤيتهم الحديثة ونظرتهم المستقبلية، مشيرا إلى أن نصف الأفكار في برنامج المهرجان هذا العام جاءت من خلال اقتراحات من الشباب، الذين يتطورون بشكل مستمر ويتابعون الحداثة بأسلوب يومي سريع.وشدد المسؤول اللبناني على أن الحفلات الغنائية والموسيقية التي تقام في المهرجان ليست الهدف الأساسي، بل الهدف هو دعوة ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأفراد في المجتمع الأهلي، بما في ذلك أصحاب الفنادق والمنازل الضيافة والمطاعم والمحلات التجارية، للاستفادة ماديًا ومعنويا، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

رئيس بلدية لبنانية: المهرجانات دليل على صمود شعبنا

13:02 GMT 29.07.2023
© AFP 2023المايسترو هاروت فازليان في مهرجان موسيقي بعنوان "صوت الصمود" في معبد باخوس في بعلبك، لبنان 4 يوليو 2020
المايسترو هاروت فازليان في مهرجان موسيقي بعنوان صوت الصمود في معبد باخوس في بعلبك، لبنان 4 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AFP 2023
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صرح رئيس بلدية فاريا اللبنانية، ميشال سلامة، بأن اهتمام اللبنانيين بإقامة المهرجانات رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان يدل على إصرارهم على الصمود رغم كل التحديات.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أعرب سلامة عن ارتياحه لمسار المهرجان الذي يقام سنويا في البلدة، وكان بدأ امس مع الفنان كارلوس الذي أشعل الساحة رقصا وفرحا، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.
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وأوضح رئيس البلدية "هذا إن دل على شيء، فهو إصرار اللبناني على الصمود رغم كل التحديات التي تعترض حياته، وهذا ما يشجعنا على تقديم أحلى ما عندنا، ونعمل بجدية وقناعة لتطوير البلدة، ومساعدة الأهالي والجوار لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والسياحية.

وأفاد سلامة بأنه قابل العديد من الزوار وأصحاب الفنادق والمطاعم في البلدة اليوم، معبرا عن تقديره للجهود التي بذلت لضمان هذا العدد الكبير من الحضور، داعيًا إلى تمديد المهرجان الذي ينتهي مساء الأحد، وأضاف أنه عازم على جذب الناس من بيوتهم من خلال نشاطات مثل هذه التي تعيد الفرحة إلى اللبنانيين جميعًا، سواء المقيمين أو المغتربين أو السياح.
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وأكد سلامة أنه يريد أن يكون في مواكبة دائمة مع أفكار الشباب ورؤيتهم الحديثة ونظرتهم المستقبلية، مشيرا إلى أن نصف الأفكار في برنامج المهرجان هذا العام جاءت من خلال اقتراحات من الشباب، الذين يتطورون بشكل مستمر ويتابعون الحداثة بأسلوب يومي سريع.
وشدد المسؤول اللبناني على أن الحفلات الغنائية والموسيقية التي تقام في المهرجان ليست الهدف الأساسي، بل الهدف هو دعوة ومشاركة أكبر عدد ممكن من الأفراد في المجتمع الأهلي، بما في ذلك أصحاب الفنادق والمنازل الضيافة والمطاعم والمحلات التجارية، للاستفادة ماديًا ومعنويا، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد.
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