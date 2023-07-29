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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يحذر-أوكرانيا-من-شتاء-قاس-1079540867.html
رئيس مكتب زيلينسكي يحذر أوكرانيا من شتاء قاس
رئيس مكتب زيلينسكي يحذر أوكرانيا من شتاء قاس
حذر رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الشتاء القادم قد يكون صعبًا على الأوكرانيين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T13:31+0000
2023-07-29T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بودولياك خلال مقابلة مع القناة 24 التلفزيونية في رد على ذلك سؤال حول ما يجب على الأوكرانيين الاستعداد له في فصل الشتاء: "أنصح بعدم إخفاء شاحنات الطاقة بعيدًا ولا أعتقد أنه يجب إخفاء شيء يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة أثناء الحرب".وأضاف بودولياك قائلا: "حتى تنتهي الحرب يجب أن يبقى كل شيء في متناول اليد". وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-شن-زيلينسكي-للهجوم-1079538891.html
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العالم
العالم

رئيس مكتب زيلينسكي يحذر أوكرانيا من شتاء قاس

13:31 GMT 29.07.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
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حذر رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الشتاء القادم قد يكون صعبًا على الأوكرانيين.
وقال بودولياك خلال مقابلة مع القناة 24 التلفزيونية في رد على ذلك سؤال حول ما يجب على الأوكرانيين الاستعداد له في فصل الشتاء: "أنصح بعدم إخفاء شاحنات الطاقة بعيدًا ولا أعتقد أنه يجب إخفاء شيء يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة أثناء الحرب".
وأضاف بودولياك قائلا: "حتى تنتهي الحرب يجب أن يبقى كل شيء في متناول اليد".
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف سبب شن زيلينسكي للهجوم
12:52 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
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