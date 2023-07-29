https://sputnikarabic.ae/20230729/رئيس-مكتب-زيلينسكي-يحذر-أوكرانيا-من-شتاء-قاس-1079540867.html
رئيس مكتب زيلينسكي يحذر أوكرانيا من شتاء قاس
رئيس مكتب زيلينسكي يحذر أوكرانيا من شتاء قاس
حذر رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الشتاء القادم قد يكون صعبًا على الأوكرانيين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T13:31+0000
2023-07-29T13:31+0000
2023-07-29T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال بودولياك خلال مقابلة مع القناة 24 التلفزيونية في رد على ذلك سؤال حول ما يجب على الأوكرانيين الاستعداد له في فصل الشتاء: "أنصح بعدم إخفاء شاحنات الطاقة بعيدًا ولا أعتقد أنه يجب إخفاء شيء يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة أثناء الحرب".وأضاف بودولياك قائلا: "حتى تنتهي الحرب يجب أن يبقى كل شيء في متناول اليد". وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-شن-زيلينسكي-للهجوم-1079538891.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس مكتب زيلينسكي يحذر أوكرانيا من شتاء قاس
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حذر رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أن الشتاء القادم قد يكون صعبًا على الأوكرانيين.
وقال بودولياك خلال مقابلة مع القناة 24 التلفزيونية في رد على ذلك سؤال حول ما يجب على الأوكرانيين الاستعداد له في فصل الشتاء: "أنصح بعدم إخفاء شاحنات الطاقة بعيدًا ولا أعتقد أنه يجب إخفاء شيء يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة أثناء الحرب".
وأضاف بودولياك قائلا: "حتى تنتهي الحرب يجب أن يبقى كل شيء في متناول اليد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.