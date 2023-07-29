"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
15:50 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 15:52 GMT 29.07.2023)
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
حصري
فيما لا تزال النيران تجتاح الغابات والأراضي الزراعية في ريف اللاذقية الشمالي، لليوم الخامس على التوالي، وسط غطاء نباتي يعتبر الأكثر كثافة في المحافظة الساحلية، رصدت عدسة "سبوتنيك" فرار الحيوانات البرية من الغابات بعيداً عن النيران التي لم تبقِ ولم تذر في مساحات واسعة باتت رماداً بعد أن كانت بالأمس من أهم نقاط الجذب السياحية في اللاذقية.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" أنه فيما كانت النار تتوغل وسط الغابة الصنوبرية في قرية الملك التابعة لبلدة مشقيتا، كانت الحيوانات تشق طريقها عبر الدخان الأسود على عجل، مدفوعة بغريزة حب البقاء لتفوز بفرصة النجاة في مكان آخر بعيداً عن لهيب النيران المستعرة.
وتواصل فرق الإطفاء محاولاتها تطويق النيران على جبهات النار، وسط حالة من التأهب والاستنفار التام للكوادر المنتشرة في مواقع العمليات.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
وتشارك في عمليات إخماد الحرائق فرق من الدفاع المدني والزراعة وأفواج الإطفاء من عدة محافظات، تؤازرها وحدات الجيش العربي السوري والطيران المروحي السوري والروسي، إلى جانب طائرة إيرانية طراز "إلبوشن" وصلت أمس للمساعدة في العمليات.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
وأكد وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه تم السيطرة على بعض المواقع التي اندلعت فيها حرائق، لكن ما زالت هناك مواقع في مرحلة الخطر، عازياً السبب وراء ذلك إلى شدة سرعة الرياح ما أدى إلى تمدد رقعة النيران إلى مساحات كبيرة من الغابات.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
وبيّن قطنا أن السيطرة ليست بالأمر السهل ولكن يتم العمل بكل مسؤولية لإخماده بالتعاون مع كافة العاملين في مديرية الزراعة والمجتمع المحلي ووزارة الدفاع وكافة الجهات المعنية، موضحاً أن جميع فرق منظومة الإطفاء في اللاذقية والتي جاءت للمؤازرة من بقية المحافظات، تعمل بالجهود القصوى على إخماد الحرائق.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
وفي السياق نفسه، قال قائد فوج إطفاء اللاذقية، مهند جعفر، في حديث لـ"سبوتنيك" إن الوضع لا يزال صعباً لكنه يسير نحو الأفضل، مؤكداً السيطرة على حريق باتجاه قرية جورة الماء ومنع امتداد النيران إلى المنازل السكنية والأراضي الزراعية المحيطة بالموقع.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
وأشار جعفر إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران على كل من محور السكرية- طوروز، ديرحنا، محور التفاحية، بيت عوان، دير حنا، محور الحلوة، الخضراء، مبيناً أن فرق الإطفاء تمكنت من منع امتداد النيران باتجاه قرية جورة الماء، قبل وصلوها إلى منازل المواطنين والأراضي الزراعية في القرية.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
ولفت جعفر إلى أن أكثر ما يعانيه عناصر الإطفاء خلال محاولتهم السيطرة على النيران، هو وعورة تضاريس المواقع وشدة انحدارها ما يعيق وصولهم إلى بؤر النار وإخمادها بالشكل الأمثل والسرعة المطلوبة، ناهيك عن شدة الرياح التي تزداد في فترات معينة ما يساهم باتساع رقعة النيران وامتدادها بسرعة كبيرة لمساحات واسعة.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
وأكد مدير الدفاع المدني السوري، جلال داؤود، أنه تمت السيطرة بنسبة 85% على الحريق الضخم الذي اندلع على محور ربيعة، مع وجود بؤر صعبة في جرف وادي الربيعة، وذلك بسبب وعورة المنطقة وشدة الرياح التي تساهم بزيادة اشتعال النيران.
© Sputnik . Munzer Said"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس
© Sputnik . Munzer Said
يشار إلى أنه توجد على جبهات النيران 77 سيارة إطفاء وصهريج تغذية تعمل على جبهات الحريق المندلع في منطقة مشقيتا في ريف اللاذقية الشمالي.