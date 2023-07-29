https://sputnikarabic.ae/20230729/سبوتنيك-ترصد-فرار-الحيوانات-البرية-من-غابات-اللاذقية-مع-استمرار-الحرائق-لليوم-الخامس-1079547752.html

"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس

"سبوتنيك" ترصد فرار الحيوانات البرية من غابات اللاذقية مع استمرار الحرائق لليوم الخامس

فيما لا تزال النيران تجتاح الغابات والأراضي الزراعية في ريف اللاذقية الشمالي، لليوم الخامس على التوالي، وسط غطاء نباتي يعتبر الأكثر كثافة في المحافظة الساحلية،... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T15:50+0000

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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" أنه فيما كانت النار تتوغل وسط الغابة الصنوبرية في قرية الملك التابعة لبلدة مشقيتا، كانت الحيوانات تشق طريقها عبر الدخان الأسود على عجل، مدفوعة بغريزة حب البقاء لتفوز بفرصة النجاة في مكان آخر بعيداً عن لهيب النيران المستعرة.وتواصل فرق الإطفاء محاولاتها تطويق النيران على جبهات النار، وسط حالة من التأهب والاستنفار التام للكوادر المنتشرة في مواقع العمليات.وتشارك في عمليات إخماد الحرائق فرق من الدفاع المدني والزراعة وأفواج الإطفاء من عدة محافظات، تؤازرها وحدات الجيش العربي السوري والطيران المروحي السوري والروسي، إلى جانب طائرة إيرانية طراز "إلبوشن" وصلت أمس للمساعدة في العمليات.وأكد وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه تم السيطرة على بعض المواقع التي اندلعت فيها حرائق، لكن ما زالت هناك مواقع في مرحلة الخطر، عازياً السبب وراء ذلك إلى شدة سرعة الرياح ما أدى إلى تمدد رقعة النيران إلى مساحات كبيرة من الغابات.وبيّن قطنا أن السيطرة ليست بالأمر السهل ولكن يتم العمل بكل مسؤولية لإخماده بالتعاون مع كافة العاملين في مديرية الزراعة والمجتمع المحلي ووزارة الدفاع وكافة الجهات المعنية، موضحاً أن جميع فرق منظومة الإطفاء في اللاذقية والتي جاءت للمؤازرة من بقية المحافظات، تعمل بالجهود القصوى على إخماد الحرائق.وفي السياق نفسه، قال قائد فوج إطفاء اللاذقية، مهند جعفر، في حديث لـ"سبوتنيك" إن الوضع لا يزال صعباً لكنه يسير نحو الأفضل، مؤكداً السيطرة على حريق باتجاه قرية جورة الماء ومنع امتداد النيران إلى المنازل السكنية والأراضي الزراعية المحيطة بالموقع.وأشار جعفر إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران على كل من محور السكرية- طوروز، ديرحنا، محور التفاحية، بيت عوان، دير حنا، محور الحلوة، الخضراء، مبيناً أن فرق الإطفاء تمكنت من منع امتداد النيران باتجاه قرية جورة الماء، قبل وصلوها إلى منازل المواطنين والأراضي الزراعية في القرية.ولفت جعفر إلى أن أكثر ما يعانيه عناصر الإطفاء خلال محاولتهم السيطرة على النيران، هو وعورة تضاريس المواقع وشدة انحدارها ما يعيق وصولهم إلى بؤر النار وإخمادها بالشكل الأمثل والسرعة المطلوبة، ناهيك عن شدة الرياح التي تزداد في فترات معينة ما يساهم باتساع رقعة النيران وامتدادها بسرعة كبيرة لمساحات واسعة.وأكد مدير الدفاع المدني السوري، جلال داؤود، أنه تمت السيطرة بنسبة 85% على الحريق الضخم الذي اندلع على محور ربيعة، مع وجود بؤر صعبة في جرف وادي الربيعة، وذلك بسبب وعورة المنطقة وشدة الرياح التي تساهم بزيادة اشتعال النيران.يشار إلى أنه توجد على جبهات النيران 77 سيارة إطفاء وصهريج تغذية تعمل على جبهات الحريق المندلع في منطقة مشقيتا في ريف اللاذقية الشمالي.

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