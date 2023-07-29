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https://sputnikarabic.ae/20230729/صحفي-أمريكي-البولنديون-مجرد-ورقة-مساومة-في-الصراع-الأوكراني-ومواد-مستهلكة-1079533034.html
صحفي أمريكي: البولنديون مجرد ورقة مساومة في الصراع الأوكراني ومواد مستهلكة
صحفي أمريكي: البولنديون مجرد ورقة مساومة في الصراع الأوكراني ومواد مستهلكة
صرح الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تسمح لبولندا بإرسال قواتها إلى أوكرانيا، لأن البولنديين هم بالنسبة للأمريكيين مجرد... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T09:16+0000
2023-07-29T09:16+0000
العالم
روسيا
بولندا
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وقال غارلاند نيكسون في قناته على "يوتيوب": "الولايات المتحدة لا تهتم على الإطلاق ببولندا. البولنديون مواد مستهلكة".وأضاف: "تعتبرالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن القادة البولندين الحاليين محافظون. وفي هذا الصدد، يمكن للولايات المتحدة أن تعطي الضوء الأخضر لدخول القوات البولندية إلى أوكرانيا".وأكد نيكسون أنه على الرغم من أن بولندا عضو في الناتو، إلا أن الحلف لن يلجأ إلى المادة 5 من أجلها إذا لزم الأمر.وأضاف: "لن يقف الناتو إلى جانب بولندا، كما تتطلب المادة 5. ما هي خياراتهم؟ هل سترسل فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى عشرات من جنودها ودباباتها؟ وبشكل عام، يمكن أن يؤدي هذا إلى صراع نووي".وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.وأضاف بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي أن بولندا حصلت على أراض كبيرة في الغرب بفضل ستالين، قائلا: "إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها".وأوضح أنه "من المعروف" أن البولنديين يحلمون أيضًا بالأراضي البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230707/خبير-بولندا-لن-تغامر-بإرسال-قواتها-إلى-أوكرانيا-1078832746.html
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العالم, روسيا, بولندا
العالم, روسيا, بولندا

صحفي أمريكي: البولنديون مجرد ورقة مساومة في الصراع الأوكراني ومواد مستهلكة

09:16 GMT 29.07.2023
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Photo / Lukas Plewnia
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صرح الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تسمح لبولندا بإرسال قواتها إلى أوكرانيا، لأن البولنديين هم بالنسبة للأمريكيين مجرد ورقة مساومة في الصراع الأوكراني.
وقال غارلاند نيكسون في قناته على "يوتيوب": "الولايات المتحدة لا تهتم على الإطلاق ببولندا. البولنديون مواد مستهلكة".
وأضاف: "تعتبرالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن القادة البولندين الحاليين محافظون. وفي هذا الصدد، يمكن للولايات المتحدة أن تعطي الضوء الأخضر لدخول القوات البولندية إلى أوكرانيا".
وأشار نيكسون إلى أن مثل هذا القرار يخدم مصالح السلطات الأمريكية. ستُهزم القوات البولندية على أراضي أوكرانيا، وسيطالب البولنديون باستقالة الحكومة، الأمر الذي سيسمح لواشنطن بإحضار أتباعها إلى السلطة، الأقل تحفظًا مما هم عليه الآن.
وأكد نيكسون أنه على الرغم من أن بولندا عضو في الناتو، إلا أن الحلف لن يلجأ إلى المادة 5 من أجلها إذا لزم الأمر.
وأضاف: "لن يقف الناتو إلى جانب بولندا، كما تتطلب المادة 5. ما هي خياراتهم؟ هل سترسل فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى عشرات من جنودها ودباباتها؟ وبشكل عام، يمكن أن يؤدي هذا إلى صراع نووي".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
خبير: بولندا لن تغامر بإرسال قواتها إلى أوكرانيا
7 يوليو, 13:52 GMT
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.
وأضاف بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي أن بولندا حصلت على أراض كبيرة في الغرب بفضل ستالين، قائلا: "إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها".
وأوضح أنه "من المعروف" أن البولنديين يحلمون أيضًا بالأراضي البيلاروسية.
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