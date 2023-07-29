https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-يواجه-خيارا-مرعبا-بعد-فشل-الهجوم-1079530275.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي يواجه خيارا مرعبا بعد فشل الهجوم
ضابط أمريكي: زيلينسكي يواجه خيارا مرعبا بعد فشل الهجوم
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه بعد فشل الهجوم المضاد، سيتعين على أوكرانيا الاختيار بين خيارين سيئين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T07:57+0000
2023-07-29T07:57+0000
2023-07-29T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال سكوت ريتر: "يتعين على أوكرانيا الآن اختيار "السم" - الموافقة على السلام، وقبول المطالبات الإقليمية لروسيا، والتخلي إلى الأبد عن إمكانية عضوية الناتو، أو مواصلة القتال مع النتيجة المحتملة في خسارة إضافية للأراضي وتدمير الأمة الأوكرانية".وأشار إلى أن زيلينسكي وافق على شروط هذه الصفقة، لكن هدف الغرب المتمثل في هزيمة روسيا استراتيجيًا لم يتحقق أبدًا.وقال في مقالته لصحيفة "Consortium News": "عندما لم تحقق التضحية النتيجة المرجوة (أي الهزيمة الاستراتيجية لروسيا)، باب الناتو، الذي تُرك مواربا لمضايقة أوكرانيا لإنجاز مهمتها الانتحارية".وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الصراع في أوكرانيا، بل إنها تسعى إلى إنهائه. لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن المساعدة العسكرية الغربية لا تساعد أوكرانيا وتطيل أمد الصراع فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يعترف-بخطأ-أمريكا-في-تقييم-روسيا-1079528728.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: زيلينسكي يواجه خيارا مرعبا بعد فشل الهجوم
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه بعد فشل الهجوم المضاد، سيتعين على أوكرانيا الاختيار بين خيارين سيئين.
وقال سكوت ريتر: "يتعين على أوكرانيا الآن اختيار "السم" - الموافقة على السلام، وقبول المطالبات الإقليمية لروسيا، والتخلي إلى الأبد عن إمكانية عضوية الناتو، أو مواصلة القتال مع النتيجة المحتملة في خسارة إضافية للأراضي وتدمير الأمة الأوكرانية".
وفقًا لريتر، تكمن مأساة الصراع الأوكراني في حقيقة أن حياة مواطنيه كانت مطلوبة من زيلينسكي كثمن للانضمام إلى الحلف الغربي.
وأشار إلى أن زيلينسكي وافق على شروط هذه الصفقة، لكن هدف الغرب المتمثل في هزيمة روسيا استراتيجيًا لم يتحقق أبدًا.
وقال في مقالته لصحيفة "Consortium News"
: "عندما لم تحقق التضحية النتيجة المرجوة (أي الهزيمة الاستراتيجية لروسيا)، باب الناتو، الذي تُرك مواربا لمضايقة أوكرانيا لإنجاز مهمتها الانتحارية".
وأشار ريتر إلى أنه بعد انتهاء الصراع، سيواجه الناتو أزمة وجودية وسيقاتل من أجل وجوده في النظام العالمي الناشئ الجديد.
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الصراع في أوكرانيا، بل إنها تسعى إلى إنهائه. لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن المساعدة العسكرية الغربية لا تساعد أوكرانيا وتطيل أمد الصراع فقط.