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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-يواجه-خيارا-مرعبا-بعد-فشل-الهجوم-1079530275.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي يواجه خيارا مرعبا بعد فشل الهجوم
ضابط أمريكي: زيلينسكي يواجه خيارا مرعبا بعد فشل الهجوم
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه بعد فشل الهجوم المضاد، سيتعين على أوكرانيا الاختيار بين خيارين سيئين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T07:57+0000
2023-07-29T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال سكوت ريتر: "يتعين على أوكرانيا الآن اختيار "السم" - الموافقة على السلام، وقبول المطالبات الإقليمية لروسيا، والتخلي إلى الأبد عن إمكانية عضوية الناتو، أو مواصلة القتال مع النتيجة المحتملة في خسارة إضافية للأراضي وتدمير الأمة الأوكرانية".وأشار إلى أن زيلينسكي وافق على شروط هذه الصفقة، لكن هدف الغرب المتمثل في هزيمة روسيا استراتيجيًا لم يتحقق أبدًا.وقال في مقالته لصحيفة "Consortium News": "عندما لم تحقق التضحية النتيجة المرجوة (أي الهزيمة الاستراتيجية لروسيا)، باب الناتو، الذي تُرك مواربا لمضايقة أوكرانيا لإنجاز مهمتها الانتحارية".وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الصراع في أوكرانيا، بل إنها تسعى إلى إنهائه. لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن المساعدة العسكرية الغربية لا تساعد أوكرانيا وتطيل أمد الصراع فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يعترف-بخطأ-أمريكا-في-تقييم-روسيا-1079528728.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: زيلينسكي يواجه خيارا مرعبا بعد فشل الهجوم

07:57 GMT 29.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه بعد فشل الهجوم المضاد، سيتعين على أوكرانيا الاختيار بين خيارين سيئين.
وقال سكوت ريتر: "يتعين على أوكرانيا الآن اختيار "السم" - الموافقة على السلام، وقبول المطالبات الإقليمية لروسيا، والتخلي إلى الأبد عن إمكانية عضوية الناتو، أو مواصلة القتال مع النتيجة المحتملة في خسارة إضافية للأراضي وتدمير الأمة الأوكرانية".

وفقًا لريتر، تكمن مأساة الصراع الأوكراني في حقيقة أن حياة مواطنيه كانت مطلوبة من زيلينسكي كثمن للانضمام إلى الحلف الغربي.

وأشار إلى أن زيلينسكي وافق على شروط هذه الصفقة، لكن هدف الغرب المتمثل في هزيمة روسيا استراتيجيًا لم يتحقق أبدًا.
وقال في مقالته لصحيفة "Consortium News": "عندما لم تحقق التضحية النتيجة المرجوة (أي الهزيمة الاستراتيجية لروسيا)، باب الناتو، الذي تُرك مواربا لمضايقة أوكرانيا لإنجاز مهمتها الانتحارية".

وأشار ريتر إلى أنه بعد انتهاء الصراع، سيواجه الناتو أزمة وجودية وسيقاتل من أجل وجوده في النظام العالمي الناشئ الجديد.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
07:26 GMT
وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الصراع في أوكرانيا، بل إنها تسعى إلى إنهائه. لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن المساعدة العسكرية الغربية لا تساعد أوكرانيا وتطيل أمد الصراع فقط.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
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