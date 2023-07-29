https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-يحذر-الغرب-من-ورقة-روسيا-الرابحة-1079532044.html

ضابط أمريكي يحذر الغرب من ورقة روسيا الرابحة

ضابط أمريكي يحذر الغرب من ورقة روسيا الرابحة

صرح المقدم الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن رغبة الغرب في إخراج موسكو من الأراضي التي سيطرت عليها ستنتهي بسبب وجود أكبر ترسانة أسلحة نووية روسية. 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T08:45+0000

2023-07-29T08:45+0000

2023-07-29T08:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال دانيال ديفيس: "بغض النظر عن الرغبة، فإن الحقيقة الأساسية بشأن روسيا التي يحتاج الغرب إلى فهمها بحذر، هي حقيقة بسيطة وقاسية. تمتلك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة والمنتجات الزراعية".وأشار ديفيس إلى أن الغرب فشل في التعامل مع الشرط الرئيسي للنجاح العسكري، وهو التعامل مع الواقع والتقييم الرصين للخصم.وقال في مقال لصحيفة "19fortyfive": "من غير المعقول عمليًا أن يوافق (الرئيس الروسي)، بأي شروط، على اتفاقية من شأنها إعادة السيطرة على أي من الأراضي التي سيطرت موسكو عليها إلى كييف".وأضاف ديفيس: "المسؤولين الروس صرحوا مرارًا وتكرارًا عن استعدادهم لاستخدام الأسلحة النووية فقط إذا كانت الأراضي الروسية مهددة، والتي يشير إليها الكرملين كمناطق جديدة".في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بوتين، في خطاب موجه إلى الروس، إن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد موسكو. ووفقا له، فقد تم استخدام الابتزاز النووي أيضا.ويتحدث ممثلون رفيعو المستوى من دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية في عدد من المكونات، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز موسكو بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تنقلب عليهم".أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو

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