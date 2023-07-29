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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-يحذر-الغرب-من-ورقة-روسيا-الرابحة-1079532044.html
ضابط أمريكي يحذر الغرب من ورقة روسيا الرابحة
ضابط أمريكي يحذر الغرب من ورقة روسيا الرابحة
صرح المقدم الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن رغبة الغرب في إخراج موسكو من الأراضي التي سيطرت عليها ستنتهي بسبب وجود أكبر ترسانة أسلحة نووية روسية. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T08:45+0000
2023-07-29T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال دانيال ديفيس: "بغض النظر عن الرغبة، فإن الحقيقة الأساسية بشأن روسيا التي يحتاج الغرب إلى فهمها بحذر، هي حقيقة بسيطة وقاسية. تمتلك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة والمنتجات الزراعية".وأشار ديفيس إلى أن الغرب فشل في التعامل مع الشرط الرئيسي للنجاح العسكري، وهو التعامل مع الواقع والتقييم الرصين للخصم.وقال في مقال لصحيفة "19fortyfive": "من غير المعقول عمليًا أن يوافق (الرئيس الروسي)، بأي شروط، على اتفاقية من شأنها إعادة السيطرة على أي من الأراضي التي سيطرت موسكو عليها إلى كييف".وأضاف ديفيس: "المسؤولين الروس صرحوا مرارًا وتكرارًا عن استعدادهم لاستخدام الأسلحة النووية فقط إذا كانت الأراضي الروسية مهددة، والتي يشير إليها الكرملين كمناطق جديدة".في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بوتين، في خطاب موجه إلى الروس، إن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد موسكو. ووفقا له، فقد تم استخدام الابتزاز النووي أيضا.ويتحدث ممثلون رفيعو المستوى من دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية في عدد من المكونات، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز موسكو بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تنقلب عليهم".أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-سابق-في-البنتاغون-القوات-الأوكرانية-بدأت-بالانهيار-1079531304.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يحذر الغرب من ورقة روسيا الرابحة

08:45 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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صرح المقدم الأمريكي، دانيال ديفيس، بأن رغبة الغرب في إخراج موسكو من الأراضي التي سيطرت عليها ستنتهي بسبب وجود أكبر ترسانة أسلحة نووية روسية.
وقال دانيال ديفيس: "بغض النظر عن الرغبة، فإن الحقيقة الأساسية بشأن روسيا التي يحتاج الغرب إلى فهمها بحذر، هي حقيقة بسيطة وقاسية. تمتلك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة والمنتجات الزراعية".

وأضاف:"لديها (روسيا) أوراق رابحة تجعل من المستحيل عمليا التسامح مع هزيمة عسكرية مباشرة".

وأشار ديفيس إلى أن الغرب فشل في التعامل مع الشرط الرئيسي للنجاح العسكري، وهو التعامل مع الواقع والتقييم الرصين للخصم.

وخطأهم، وفق ديفيس، هو الاستخفاف ليس فقط بشأن القوات المسلحة الروسية، ولكن أيضًا بتصميم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدفاع عن الأراضي المحررة.

وقال في مقال لصحيفة "19fortyfive": "من غير المعقول عمليًا أن يوافق (الرئيس الروسي)، بأي شروط، على اتفاقية من شأنها إعادة السيطرة على أي من الأراضي التي سيطرت موسكو عليها إلى كييف".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف ديفيس: "المسؤولين الروس صرحوا مرارًا وتكرارًا عن استعدادهم لاستخدام الأسلحة النووية فقط إذا كانت الأراضي الروسية مهددة، والتي يشير إليها الكرملين كمناطق جديدة".
في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال بوتين، في خطاب موجه إلى الروس، إن الغرب تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد موسكو. ووفقا له، فقد تم استخدام الابتزاز النووي أيضا.
ويتحدث ممثلون رفيعو المستوى من دول الناتو حول إمكانية ومقبولية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية في عدد من المكونات، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز موسكو بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تنقلب عليهم".
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
أقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
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