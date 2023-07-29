https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-شن-زيلينسكي-للهجوم-1079538891.html
ضابط أمريكي يكشف سبب شن زيلينسكي للهجوم
ضابط أمريكي يكشف سبب شن زيلينسكي للهجوم
صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن زيلينسكي شن مرة أخرى هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية، "لأن الغرب مستعد لإنهاء الصراع ولكن ليس... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T12:52+0000
2023-07-29T12:52+0000
2023-07-29T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سكوت ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "نحن (في الولايات المتحدة) لا نتحدث عن ذلك علنًا. نتحدث عنه بشكل خاص. نحن نعدهم بحتمية إنهاء هذا الصراع ليس وفقًا بشروط أوكرانيا. لهذا السبب الأوكرانيين يواصلون الهجوم بإصرار".ووفقًا له، فقد توصل القادة الغربيون بالفعل إلى حقيقة أن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في الصراع مع روسيا، وهم يطلبون بالفعل من الأوكرانيين الاستعداد لمفاوضات لإنهاء الحرب بشروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشار ريتر إلى أن "زيلينسكي واصل مرة أخرى الهجوم الفاشل ليثبت للغرب أن القوات المسلحة الأوكرانية لا يزال بإمكانها الفوز في ساحة المعركة".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار
https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-يشير-إلى-الهزيمة-الاستراتيجية-التي-ألحقتها-موسكو-بكييف-1079538400.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط أمريكي يكشف سبب شن زيلينسكي للهجوم
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صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن زيلينسكي شن مرة أخرى هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية، "لأن الغرب مستعد لإنهاء الصراع ولكن ليس بشروط نظام كييف".
وقال سكوت ريتر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"
على "يوتيوب": "نحن (في الولايات المتحدة) لا نتحدث عن ذلك علنًا. نتحدث عنه بشكل خاص. نحن نعدهم بحتمية إنهاء هذا الصراع ليس وفقًا بشروط أوكرانيا. لهذا السبب الأوكرانيين يواصلون الهجوم بإصرار".
وأضاف: "إنهم ينقلون القوات إلى خط المواجهة لأنهم بحاجة إلى إقناع الولايات المتحدة وحلف الناتو بأنهم يمكنهم الفوز في ساحة المعركة لمواصلة دعمهم عسكريا".
ووفقًا له، فقد توصل القادة الغربيون بالفعل إلى حقيقة أن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في الصراع مع روسيا، وهم يطلبون بالفعل من الأوكرانيين الاستعداد لمفاوضات لإنهاء الحرب بشروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار ريتر إلى أن "زيلينسكي واصل مرة أخرى الهجوم الفاشل ليثبت للغرب أن القوات المسلحة الأوكرانية لا يزال بإمكانها الفوز في ساحة المعركة".
وتابع: "لكن هذا مستحيل، لأن روسيا قد انتصرت بالفعل في الصراع بفضل قوتها"، مشددا على أن "بوتين ينتصر".
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.