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https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-تفعله-راجمات-الشمس-الحارقة-الروسية-بالقوات-الأوكرانية-1079548268.html
ضابط أمريكي يكشف ما تفعله راجمات "الشمس الحارقة" الروسية بالقوات الأوكرانية
ضابط أمريكي يكشف ما تفعله راجمات "الشمس الحارقة" الروسية بالقوات الأوكرانية
صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن أنظمة قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) تجبر الجيش الأوكراني على الفرار. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T16:30+0000
2023-07-29T16:30+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر في مقابلة: "إنهم (في كييف) لا يتحدثون أن الروس يدمرون القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة القنابل الجوية الموجهة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1" و "توس-2"، التي تقتل الجنود الأوكرانيين أو أو تصيبهم أو تجبرهم على التراجع".وأضاف ريتر: "لم ينجز الجيش الأوكراني شيئًا، سوى مقتل عدد كبير من أفراده العسكريين".بدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230729/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-مدينة-دنيبروبيتروفسك-1079536887.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف ما تفعله راجمات "الشمس الحارقة" الروسية بالقوات الأوكرانية

16:30 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورقاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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صرح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن أنظمة قاذفات اللهب الروسية الثقيلة "سولنتسيبيوك" (الشمس الحارقة) تجبر الجيش الأوكراني على الفرار.
وقال ريتر في مقابلة: "إنهم (في كييف) لا يتحدثون أن الروس يدمرون القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة القنابل الجوية الموجهة وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1" و "توس-2"، التي تقتل الجنود الأوكرانيين أو أو تصيبهم أو تجبرهم على التراجع".

ولفت ريتر إلى أنه بمجرد عبور القوات الأوكرانية المنطقة الرمادية، يتم استهدافعم بالمدفعية، ولا تترك لهم أي فرصة للتقدم.

وأضاف ريتر: "لم ينجز الجيش الأوكراني شيئًا، سوى مقتل عدد كبير من أفراده العسكريين".
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
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القوات الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة دنيبروبيتروفسك
11:26 GMT
بدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له وباعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
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