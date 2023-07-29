https://sputnikarabic.ae/20230729/عباس-والسيسي-يبحثان-في-القاهرة-سبل-إنهاء-الانقسام-الفلسطيني-1079534176.html

عباس والسيسي يبحثان في القاهرة سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني

عباس والسيسي يبحثان في القاهرة سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني

أعلن السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل اليوم السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من الرئيس عبد... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T09:55+0000

2023-07-29T09:55+0000

2023-07-29T09:55+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/06/1067360249_0:12:1018:585_1920x0_80_0_0_4dab30064fc80a559a5aed07c637154f.jpg

وقالت وكالة "وفا"، إنه من المنتظر "عقد جلسة خاصة بين الرئيسين لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق في الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".وأضافت الوكالة أن "الرئيس الفلسطيني سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعايته غدا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".وأشاد السفير اللوح بمواقف مصر الداعمة لفلسطين منذ قدم التاريخ وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، والتي تؤكد وحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.وكشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة.وطرح البعض تساؤلات بشأن لقاء عباس وهنية، وإمكانية أن يمثل نقطة فاصلة في تاريخ المصالحة الفلسطينية، ودفع جميع المجتمعين في القاهرة للتوصل إلى اتفاق.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمر ليومين، وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من 100.

https://sputnikarabic.ae/20230723/حركة-الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تضع-شرطًا-للمشاركة-باجتماع-الأمناء-العامين-في-القاهرة-1079319427.html

https://sputnikarabic.ae/20230728/لحظة-إطلاق-جنود-إسرائيليين-النار-على-سيارة-فلسطينية-بدعوى-محاولة-تنفيذ-عملية-دهس-1079513199.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار