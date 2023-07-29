https://sputnikarabic.ae/20230729/عباس-والسيسي-يبحثان-في-القاهرة-سبل-إنهاء-الانقسام-الفلسطيني-1079534176.html
عباس والسيسي يبحثان في القاهرة سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني
عباس والسيسي يبحثان في القاهرة سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني
أعلن السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل اليوم السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من الرئيس عبد... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T09:55+0000
2023-07-29T09:55+0000
2023-07-29T09:55+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/06/1067360249_0:12:1018:585_1920x0_80_0_0_4dab30064fc80a559a5aed07c637154f.jpg
وقالت وكالة "وفا"، إنه من المنتظر "عقد جلسة خاصة بين الرئيسين لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق في الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".وأضافت الوكالة أن "الرئيس الفلسطيني سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعايته غدا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".وأشاد السفير اللوح بمواقف مصر الداعمة لفلسطين منذ قدم التاريخ وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، والتي تؤكد وحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.وكشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة.وطرح البعض تساؤلات بشأن لقاء عباس وهنية، وإمكانية أن يمثل نقطة فاصلة في تاريخ المصالحة الفلسطينية، ودفع جميع المجتمعين في القاهرة للتوصل إلى اتفاق.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمر ليومين، وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من 100.
https://sputnikarabic.ae/20230723/حركة-الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تضع-شرطًا-للمشاركة-باجتماع-الأمناء-العامين-في-القاهرة-1079319427.html
https://sputnikarabic.ae/20230728/لحظة-إطلاق-جنود-إسرائيليين-النار-على-سيارة-فلسطينية-بدعوى-محاولة-تنفيذ-عملية-دهس-1079513199.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/06/1067360249_106:0:1018:684_1920x0_80_0_0_d1a1e7715a381c83840fb8e46bf4a70a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
عباس والسيسي يبحثان في القاهرة سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني
تابعنا عبر
أعلن السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل اليوم السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت وكالة
"وفا"، إنه من المنتظر "عقد جلسة خاصة بين الرئيسين لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتنسيق في الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".
وأضافت الوكالة أن "الرئيس الفلسطيني سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعايته غدا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشاد السفير اللوح بمواقف مصر الداعمة لفلسطين منذ قدم التاريخ وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين، والتي تؤكد وحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.
وكشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن لقاء عباس وهنية
، وإمكانية أن يمثل نقطة فاصلة في تاريخ المصالحة الفلسطينية، ودفع جميع المجتمعين في القاهرة للتوصل إلى اتفاق.
وكان الرئيس الفلسطيني
، محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمر ليومين، وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من 100.