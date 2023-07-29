https://sputnikarabic.ae/20230729/فرنسا-تعلق-مساعداتها-التنموية-والمالية-للنيجر--1079548941.html

فرنسا تعلق مساعداتها التنموية والمالية للنيجر

فرنسا تعلق مساعداتها التنموية والمالية للنيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية استيلاء عسكريين على السلطة في النيجر. 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T17:01+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية: "فرنسا تعلق بأثر مباشر جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر".ودعت الخارجية الفرنسية إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب من جانب النيجريين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".

https://sputnikarabic.ae/20230728/ماكرون-الانقلاب-في-النيجر-غير-شرعي-وخطير-على-منطقة-الساحل-1079523197.html

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