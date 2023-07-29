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https://sputnikarabic.ae/20230729/فرنسا-تعلق-مساعداتها-التنموية-والمالية-للنيجر--1079548941.html
فرنسا تعلق مساعداتها التنموية والمالية للنيجر
فرنسا تعلق مساعداتها التنموية والمالية للنيجر
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية استيلاء عسكريين على السلطة في النيجر. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T17:01+0000
2023-07-29T17:01+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية: "فرنسا تعلق بأثر مباشر جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر".ودعت الخارجية الفرنسية إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب من جانب النيجريين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230728/ماكرون-الانقلاب-في-النيجر-غير-شرعي-وخطير-على-منطقة-الساحل-1079523197.html
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العالم, أخبار فرنسا , أخبار النيجر
العالم, أخبار فرنسا , أخبار النيجر

فرنسا تعلق مساعداتها التنموية والمالية للنيجر

17:01 GMT 29.07.2023
© Fotolia / Kovalenkovpetrمبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Fotolia / Kovalenkovpetr
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية استيلاء عسكريين على السلطة في النيجر.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية: "فرنسا تعلق بأثر مباشر جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر".
ودعت الخارجية الفرنسية إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب من جانب النيجريين".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
ماكرون: الانقلاب في النيجر "غير شرعي" و"خطير" على منطقة الساحل
أمس, 19:48 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
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