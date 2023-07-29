https://sputnikarabic.ae/20230729/فيه-سم-قاتل-نقابة-الصيادلة-العراقية-توضح-حقيقة-انتشار-دواء-للأطفال-يؤدي-إلى-الوفاة-1079547100.html
"فيه سم قاتل".. نقابة الصيادلة العراقية توضح حقيقة انتشار دواء للأطفال يؤدي إلى الوفاة
"فيه سم قاتل".. نقابة الصيادلة العراقية توضح حقيقة انتشار دواء للأطفال يؤدي إلى الوفاة
كشفت نقابة الصيادلة العراقية، عن حقيقة انتشار مادة في دواء للبرد تؤدي إلى تلف العديد من أعضاء الجسم وتقود إلى الوفاة. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T15:45+0000
2023-07-29T15:45+0000
2023-07-29T15:45+0000
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وكانت تقارير إخبارية قد انتشرت مؤخرا حول انتشار مادة "داي اثيلين غلايكول" داخل دواء لمعالجة حالات البرد، والتي تسبب موتاً مفاجئاً لدى البشر.ونقلت شبكة رووداو الاعلامية عن نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم السبت، قوله: "مادة الداي اثيلين غلايكول ممنوعة من العراق منذ نحو 25 عاماً، ولا تقبل هذه المادة كمادة حافظة تضاف الى بعض الأشربة".وأضاف: "هذه المادة تؤثر على الكبد وتتسبب في حموضة الدم، وتؤدي الى تلف وتوقف الكلى ثم الوفاة، وليس غريباً على أي إنسان عديم الضمير أن يدخل هذه المادة إلى العراق بصورة غير مشروعة من أي مكان".مع ذلك، أكد نقيب الصيادلة عدم تسجيل "أي نتيجة للمادة المذكورة في العراق"، إلا أنه استدرك بالقول "ربما تكون هنالك وفيات، لكن الطب الشرعي لم يثبت لنا هذا الموضوع أو حدوث وفيات بشكل كبير"، معتبرا أن "وجود هذه المادة في اي مستحضر صيدلاني جريمة".وشدد الهيتي على أن "الأدوية التي تدخل إلى العراق هي فقط المفحوصة في الرقابة الدوائية والمستوردة بشكل رسمي، ويوجد باركوود على هذه الأدوية يحدد هذا الموضوع".وكانت تقارير قد انتشرت في العراق مؤخرا، تفيد بانتشار دواء هندي لعلاج حالات البرد لدى الأطفال "ملوث بمواد كيميائية سامة"، تسمى "غلايكول الإثيلين"، كانت قد أدت لحالات وفاة جماعية لأطفال العام الماضي في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230729/الصحة-العراقية-تعلن-عن-الإجراءات-الوقائية-لـركضة-طوريج-1079526955.html
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منوعات, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الصحة
منوعات, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الصحة
"فيه سم قاتل".. نقابة الصيادلة العراقية توضح حقيقة انتشار دواء للأطفال يؤدي إلى الوفاة
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كشفت نقابة الصيادلة العراقية، عن حقيقة انتشار مادة في دواء للبرد تؤدي إلى تلف العديد من أعضاء الجسم وتقود إلى الوفاة.
وكانت تقارير إخبارية قد انتشرت مؤخرا حول انتشار مادة "داي اثيلين غلايكول" داخل دواء لمعالجة حالات البرد، والتي تسبب موتاً مفاجئاً لدى البشر.
ونقلت شبكة
رووداو الاعلامية عن نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم السبت، قوله: "مادة الداي اثيلين غلايكول ممنوعة من العراق منذ نحو 25 عاماً، ولا تقبل هذه المادة كمادة حافظة تضاف الى بعض الأشربة".
وأضاف: "هذه المادة تؤثر على الكبد وتتسبب في حموضة الدم
، وتؤدي الى تلف وتوقف الكلى ثم الوفاة، وليس غريباً على أي إنسان عديم الضمير أن يدخل هذه المادة إلى العراق بصورة غير مشروعة من أي مكان".
مع ذلك، أكد نقيب الصيادلة عدم تسجيل "أي نتيجة للمادة المذكورة في العراق"، إلا أنه استدرك بالقول "ربما تكون هنالك وفيات، لكن الطب الشرعي لم يثبت لنا هذا الموضوع أو حدوث وفيات بشكل كبير"، معتبرا أن "وجود هذه المادة في اي مستحضر صيدلاني جريمة".
وشدد الهيتي على أن "الأدوية التي تدخل إلى العراق هي فقط المفحوصة في الرقابة الدوائية والمستوردة بشكل رسمي، ويوجد باركوود على هذه الأدوية يحدد هذا الموضوع".
وكانت تقارير قد انتشرت في العراق مؤخرا، تفيد بانتشار دواء هندي لعلاج حالات البرد
لدى الأطفال "ملوث بمواد كيميائية سامة"، تسمى "غلايكول الإثيلين"، كانت قد أدت لحالات وفاة جماعية لأطفال العام الماضي في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.