https://sputnikarabic.ae/20230729/كوريا-الشمالية-تحذر-أمريكا-من-أزمة-لم-يسبق-لها-مثيل-في-حال-توجيه-ضربة-نووية-ضدها-1079527820.html
كوريا الشمالية تحذر أمريكا من أزمة "لم يسبق لها مثيل" في حال توجيه ضربة نووية ضدها
كوريا الشمالية تحذر أمريكا من أزمة "لم يسبق لها مثيل" في حال توجيه ضربة نووية ضدها
حذر وزير الدفاع في كوريا الشمالية، كانغ سون-نام، من أن "الولايات المتحدة ستواجه أزمة لا يمكن تصورها ولم يسبق لها مثيل، إذا حاولت توجيه ضربة نووية ضد كوريا... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T06:33+0000
2023-07-29T06:33+0000
2023-07-29T06:33+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقال كانغ، في خطاب ألقاه خلال العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، إنه "ليس لدى الإمبرياليين الأمريكيين مجال للاختيار من أجل البقاء إذا استخدموا الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، ذكرت الخميس الماضي، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد عرضًا عسكريًا، يُظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية، بحضور وفد عسكري روسي بقيادة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووفد من الصين.ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، ظهرت في العرض الصواريخ البالستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك خلال الاحتفال بذكرى الحرب الكورية.واعتلى كيم منصة المراجعة لمشاهدة العرض العسكري الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ مساء يوم الخميس الماضي، بحضور وفود كبيرة من الصين وروسيا، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.يشار إلى أنه منذ أن تولى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في بلاده، بعد وفاة والده في أواخر عام 2011، نظم نظامه 14 عرضا عسكريا، بما في ذلك آخرها، الذي أقيم في فبراير/ شباط الماضي، للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس القوات المسلحة.وخلال العرض العسكري، عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صاروخ "هواسونغ-18"، الذي يعمل بالوقود الصلب.وأحيت بيونغ يانغ، منذ أيام، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.
https://sputnikarabic.ae/20230728/صحيفة-تحالف-روسيا-المرعب-مع-الصين-وكوريا-الشمالية-ستكون-له-عواقب-وخيمة-1079493967.html
https://sputnikarabic.ae/20230727/كيم-جونغ-أون-يستعرض-مع-وزير-الدفاع-الروسي-أحدث-أسلحة-كوريا-الشمالية--1079440253.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية تحذر أمريكا من أزمة "لم يسبق لها مثيل" في حال توجيه ضربة نووية ضدها
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حذر وزير الدفاع في كوريا الشمالية، كانغ سون-نام، من أن "الولايات المتحدة ستواجه أزمة لا يمكن تصورها ولم يسبق لها مثيل، إذا حاولت توجيه ضربة نووية ضد كوريا الشمالية".
وقال كانغ، في خطاب ألقاه خلال العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، إنه "ليس لدى الإمبرياليين الأمريكيين مجال للاختيار من أجل البقاء إذا استخدموا الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية"، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، ذكرت الخميس الماضي، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد عرضًا عسكريًا
، يُظهر طائرات مسيرة وصواريخ بالستية، بحضور وفد عسكري روسي بقيادة وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووفد من الصين.
ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، ظهرت في العرض الصواريخ البالستية بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك خلال الاحتفال بذكرى الحرب الكورية.
واعتلى كيم منصة المراجعة لمشاهدة العرض العسكري الذي أقيم في ساحة كيم إيل سونغ مساء يوم الخميس الماضي، بحضور وفود كبيرة من الصين وروسيا، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
يشار إلى أنه منذ أن تولى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في بلاده، بعد وفاة والده في أواخر عام 2011، نظم نظامه 14 عرضا عسكريا، بما في ذلك آخرها، الذي أقيم في فبراير/ شباط الماضي، للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس القوات المسلحة.
وخلال العرض العسكري، عرضت كوريا الشمالية لأول مرة صاروخ "هواسونغ-18
"، الذي يعمل بالوقود الصلب.
وأحيت بيونغ يانغ، منذ أيام، الذكرى الـ 70 لتوقيع اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، التي أنهت المعارك، ويحتفل بها في الشمال باعتبارها يوم النصر.