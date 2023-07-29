https://sputnikarabic.ae/20230729/لبنان-يرسل-طوافات-عسكرية-لمؤازرة-اليونان-في-إطفاء-الحرائق-1079536670.html
لبنان يرسل طوافات عسكرية لمؤازرة اليونان في إطفاء الحرائق
لبنان يرسل طوافات عسكرية لمؤازرة اليونان في إطفاء الحرائق
أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنها قامت بإرسال طوافتين عسكريتين إلى اليونان لمساعدة السلطات في إخماد الحرائق المندلعة منذ عدة أيام. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T11:16+0000
2023-07-29T11:16+0000
2023-07-29T11:16+0000
العالم
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ونشرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه، أنه "بتاريخ 29/7/2023، انطلقت طوّافتان من طراز "بوما" تابعتان للقوات الجوية اللبنانية، من مطار حامات شمالي لبنان".وأضاف البيان: "وتم إرسال على متن الطائرتين مجموعة قوامها 13 عنصرا تضم ضباطا ورتباء وفنيين، وتوجهتا إلى مطار عسكري في جزيرة رودوس في اليونان، لتنفيذ مهمة مؤازرة السّلطات اليونانيّة في إطفاء حرائق".ومنذ أيام، لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات في الجزيرة، لليوم السادس.وذكرت صحيفة "توفيما" المحلية، أنه "تم إجلاء 19 ألف شخص بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد على طول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة".ووفقًا للإعلام المحلي، تم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة.
https://sputnikarabic.ae/20230727/اندلاع-حريق-في-مستودع-ذخيرة-وسط-اليونان-وسماع-دوي-انفجارات-فيديو-1079483642.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لبنان يرسل طوافات عسكرية لمؤازرة اليونان في إطفاء الحرائق
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أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنها قامت بإرسال طوافتين عسكريتين إلى اليونان لمساعدة السلطات في إخماد الحرائق المندلعة منذ عدة أيام.
ونشرت قيادة الجيش اللبناني بيانا جاء فيه، أنه "بتاريخ 29/7/2023، انطلقت طوّافتان من طراز "بوما" تابعتان للقوات الجوية اللبنانية، من مطار حامات شمالي لبنان".
وأضاف البيان: "وتم إرسال على متن الطائرتين مجموعة قوامها 13 عنصرا تضم ضباطا ورتباء وفنيين، وتوجهتا إلى مطار عسكري في جزيرة رودوس في اليونان، لتنفيذ مهمة مؤازرة السّلطات اليونانيّة في إطفاء حرائق".
ومنذ أيام، لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات
في الجزيرة، لليوم السادس.
وذكرت صحيفة "توفيما" المحلية، أنه "تم إجلاء 19 ألف شخص بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد على طول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة".
ووفقًا للإعلام المحلي، تم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة.