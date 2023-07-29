https://sputnikarabic.ae/20230729/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-كيف-يمكن-أن-تتسبب-روسيا-بانهيار-الناتو-1079535339.html

محلل في المخابرات الأمريكية يكشف كيف يمكن أن تتسبب روسيا بانهيار الناتو

محلل في المخابرات الأمريكية يكشف كيف يمكن أن تتسبب روسيا بانهيار الناتو

صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني أمر حتمي وسيؤدي إلى حقيقة أن الناتو "سوف يتوقف عن... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T10:45+0000

2023-07-29T10:45+0000

2023-07-29T10:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101398/66/1013986673_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_809d69afdb26b893bccbcd6649c54fb3.jpg

وقال جونسون في مقابلة مع قناة "George Galloway" على "يوتيوب": "ما يخيف معظم الغرب هو أن روسيا ستنتصر، وليس إذا انتصرت".وأضاف: "وعندما تفوز، فإنها ستشكل تهديدًا وجوديًا لحلف شمال الأطلسي. من المحتمل أن يتوقف الحلف عن الوجود بالشكل الذي نعرفه".وأشار إلى أنه بعد الانتصار في الصراع، "ستسيطر روسيا على كامل أراضي أوكرانيا، الواقعة شرق نهر دنيبر، وستستعيد أوديسا".وقال جونسون: "حان الوقت لأن يتصالح العالم مع هذا، لأنه بمجرد انهيار أوكرانيا، من المرجح أن يكون انهيار الناتو التالي".وفي وقت سابق، أعلن جونسون، أنه منذ بداية إعداد روسيا لخط الدفاع على طول خط المواجهة، كان من الواضح أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد ليس له فرصة للنجاح.وقال جونسون: "منذ الأيام الأولى للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، نرى أن القوات الأوكرانية لا تستطيع التغلب على حقول الألغام".وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية".وقال جونسون: "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى نحو ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسيأقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكرانيأقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج

https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-في-مأزق-بسبب-الضربات-الروسية-1079534308.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا