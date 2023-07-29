https://sputnikarabic.ae/20230729/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-كيف-يمكن-أن-تتسبب-روسيا-بانهيار-الناتو-1079535339.html
محلل في المخابرات الأمريكية يكشف كيف يمكن أن تتسبب روسيا بانهيار الناتو
محلل في المخابرات الأمريكية يكشف كيف يمكن أن تتسبب روسيا بانهيار الناتو
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني أمر حتمي وسيؤدي إلى حقيقة أن الناتو "سوف يتوقف عن... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T10:45+0000
2023-07-29T10:45+0000
2023-07-29T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "George Galloway" على "يوتيوب": "ما يخيف معظم الغرب هو أن روسيا ستنتصر، وليس إذا انتصرت".وأضاف: "وعندما تفوز، فإنها ستشكل تهديدًا وجوديًا لحلف شمال الأطلسي. من المحتمل أن يتوقف الحلف عن الوجود بالشكل الذي نعرفه".وأشار إلى أنه بعد الانتصار في الصراع، "ستسيطر روسيا على كامل أراضي أوكرانيا، الواقعة شرق نهر دنيبر، وستستعيد أوديسا".وقال جونسون: "حان الوقت لأن يتصالح العالم مع هذا، لأنه بمجرد انهيار أوكرانيا، من المرجح أن يكون انهيار الناتو التالي".وفي وقت سابق، أعلن جونسون، أنه منذ بداية إعداد روسيا لخط الدفاع على طول خط المواجهة، كان من الواضح أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد ليس له فرصة للنجاح.وقال جونسون: "منذ الأيام الأولى للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، نرى أن القوات الأوكرانية لا تستطيع التغلب على حقول الألغام".وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية".وقال جونسون: "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى نحو ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".أقرا أيضا: صحيفة أمريكية: لا يمكن لمركبات "برادلي" الصمود أمام صاروخ "فيخر-1" الروسيأقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكرانيأقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-في-مأزق-بسبب-الضربات-الروسية-1079534308.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
محلل في المخابرات الأمريكية يكشف كيف يمكن أن تتسبب روسيا بانهيار الناتو
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صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن انتصار روسيا في الصراع الأوكراني أمر حتمي وسيؤدي إلى حقيقة أن الناتو "سوف يتوقف عن الوجود".
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "George Galloway"
على "يوتيوب": "ما يخيف معظم الغرب هو أن روسيا ستنتصر، وليس إذا انتصرت".
وأضاف: "وعندما تفوز، فإنها ستشكل تهديدًا وجوديًا لحلف شمال الأطلسي. من المحتمل أن يتوقف الحلف عن الوجود بالشكل الذي نعرفه".
وأشار إلى أنه بعد الانتصار في الصراع، "ستسيطر روسيا على كامل أراضي أوكرانيا، الواقعة شرق نهر دنيبر، وستستعيد أوديسا".
وقال جونسون: "حان الوقت لأن يتصالح العالم مع هذا، لأنه بمجرد انهيار أوكرانيا، من المرجح أن يكون انهيار الناتو التالي".
وفي وقت سابق، أعلن جونسون، أنه منذ بداية إعداد روسيا لخط الدفاع على طول خط المواجهة، كان من الواضح أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد ليس له فرصة للنجاح.
وقال جونسون: "منذ الأيام الأولى للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، نرى أن القوات الأوكرانية لا تستطيع التغلب على حقول الألغام".
وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية".
وقال جونسون: "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى نحو ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".