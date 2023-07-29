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https://sputnikarabic.ae/20230729/مسؤولة-أردنية-بلادنا-الأولى-عربيا-في-التربية-الإعلامية-والحماية-من-شر-الفضاء-الرقمي-1079538751.html
مسؤولة أردنية: بلادنا الأولى عربيا في التربية الإعلامية والحماية من "شر الفضاء الرقمي"
مسؤولة أردنية: بلادنا الأولى عربيا في التربية الإعلامية والحماية من "شر الفضاء الرقمي"
قالت رئيسة لجنة إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج الدراسية بالأردن، بيان التل، إن بلادها هي "الأولى عربيا في مجال التربية الإعلامية وحماية... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T12:34+0000
2023-07-29T12:34+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن التل قولها إن تطبيق التربية الإعلامية في الأردن بدأ عام 2016 من خلال معهد الإعلام، إذ طبق المشروع بالشراكة مع منظمة اليونيسكو في عدد من المدارس الحكومية وجامعتين حكوميتين.وبيّنت التل أنه تم إقرار الاستراتيجية الأردنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، التي تبنتها الحكومة عام 2019 كأولوية وأصبحت اليوم تنفذ من خلال وزارة الاتصال الحكومي، والتي تعتمد في تطبيقها على المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والفضاء العام، والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.وأشارت المسؤولة الأردنية إلى تشكيل المركز الوطني للمناهج، عام 2021 لجنة لوضع إطار خاص لمفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتشكيل فريق لإدماج هذه المفاهيم في الكتب المدرسية التي هي الآن في طور التطوير والتحديث في المركز.وعددت مجالات المباحث والتي شملت التربية الإسلامية، واللغة العربية، والتربية الوطنية، والجغرافيا، مؤكدة أن العمل مستمر وجار على إدماج التربية الإعلامية للصفوف المدرسية كافة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.وشددت التل على أن الأردن يعتبر أول دولة عربية تبدأ على هذا المستوى في إدماج المفاهيم التربية الإعلامية ويحسب له تقديره لأهمية التربية الإعلامية خاصة أنه يحرص على تزويد الطلاب بمهارات التحليل والتفكير الناقد والأخلاقيات لتمكينهم من التمييز بين الخبر والرأي، والخبر المفبرك والخبر المتوازن، وكيفية البحث عن المعلومة وتقييمها وإنتاجها؛ بما يسهم في التعبير عن رأيه بإيجابية وضمن الأخلاقيات التي تحكم الاستخدام الآمن والصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي.
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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار

مسؤولة أردنية: بلادنا الأولى عربيا في التربية الإعلامية والحماية من "شر الفضاء الرقمي"

12:34 GMT 29.07.2023
© AP Photo / Raad Adaylehشوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن
شوارع الأردن تحتفل بزفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، عمان، الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Raad Adayleh
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قالت رئيسة لجنة إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج الدراسية بالأردن، بيان التل، إن بلادها هي "الأولى عربيا في مجال التربية الإعلامية وحماية المجتمع من شر الفضاء الرقمي".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن التل قولها إن تطبيق التربية الإعلامية في الأردن بدأ عام 2016 من خلال معهد الإعلام، إذ طبق المشروع بالشراكة مع منظمة اليونيسكو في عدد من المدارس الحكومية وجامعتين حكوميتين.
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وبيّنت التل أنه تم إقرار الاستراتيجية الأردنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، التي تبنتها الحكومة عام 2019 كأولوية وأصبحت اليوم تنفذ من خلال وزارة الاتصال الحكومي، والتي تعتمد في تطبيقها على المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والفضاء العام، والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت المسؤولة الأردنية إلى تشكيل المركز الوطني للمناهج، عام 2021 لجنة لوضع إطار خاص لمفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتشكيل فريق لإدماج هذه المفاهيم في الكتب المدرسية التي هي الآن في طور التطوير والتحديث في المركز.
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وعددت مجالات المباحث والتي شملت التربية الإسلامية، واللغة العربية، والتربية الوطنية، والجغرافيا، مؤكدة أن العمل مستمر وجار على إدماج التربية الإعلامية للصفوف المدرسية كافة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

وشددت التل على أن الأردن يعتبر أول دولة عربية تبدأ على هذا المستوى في إدماج المفاهيم التربية الإعلامية ويحسب له تقديره لأهمية التربية الإعلامية خاصة أنه يحرص على تزويد الطلاب بمهارات التحليل والتفكير الناقد والأخلاقيات لتمكينهم من التمييز بين الخبر والرأي، والخبر المفبرك والخبر المتوازن، وكيفية البحث عن المعلومة وتقييمها وإنتاجها؛ بما يسهم في التعبير عن رأيه بإيجابية وضمن الأخلاقيات التي تحكم الاستخدام الآمن والصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي.
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