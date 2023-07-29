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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-سابق-في-البنتاغون-القوات-الأوكرانية-بدأت-بالانهيار-1079531304.html
مستشار سابق في البنتاغون: القوات الأوكرانية بدأت بالانهيار
مستشار سابق في البنتاغون: القوات الأوكرانية بدأت بالانهيار
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني ينهار تحت وطأة هجوم القوات الروسية. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T08:21+0000
2023-07-29T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Redacted" على "يوتيوب": "بدأت القوات المسلحة لأوكرانيا في الذوبان. يجب أن يفهم الناس أنه في مرحلة ما يصل كل جيش يخوض الحرب إلى نقطة حرجة في قدراته وينهار تحت الضغط... خسرت أوكرانيا بالفعل، وقواتها المسلحة تنهار".في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه إذا حاولت القوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم جديد، فقد تفقد جميع الألوية المتبقية.وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديوأقرا أيضا: صحيفة: القوات الأوكرانية لم تكن قادرة على إلحاق الضرر بالجيش الروسي خلال "الهجوم المضاد"
https://sputnikarabic.ae/20230729/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-يواجه-خيارا-مرعبا-بعد-فشل-الهجوم-1079530275.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون: القوات الأوكرانية بدأت بالانهيار

08:21 GMT 29.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الأوكراني ينهار تحت وطأة هجوم القوات الروسية.
وقال دوغلاس ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Redacted" على "يوتيوب": "بدأت القوات المسلحة لأوكرانيا في الذوبان. يجب أن يفهم الناس أنه في مرحلة ما يصل كل جيش يخوض الحرب إلى نقطة حرجة في قدراته وينهار تحت الضغط... خسرت أوكرانيا بالفعل، وقواتها المسلحة تنهار".
وأضاف أن هناك "مئات الآلاف من القتلى والجرحى وهذا عدد كبير. جميع المستشفيات الأوكرانية ممتلئة".
في وقت سابق، قال ماكغريغور إنه إذا حاولت القوات المسلحة الأوكرانية شن هجوم جديد، فقد تفقد جميع الألوية المتبقية.

وفقًا له، حتى الجنود الأوكرانيون أنفسهم يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في القتال. وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، وعددهم الآن ضئيل للغاية بحيث لا يسمح لهم بمزيد من القتال.

وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن القيادة العسكرية الأوكرانية أدركت بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها القدرات العسكرية بالفعل لمهاجمة المواقع الروسية المحصنة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي: زيلينسكي يواجه خيارا مرعبا بعد فشل الهجوم
07:57 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
أقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
أقرا أيضا: صحيفة: القوات الأوكرانية لم تكن قادرة على إلحاق الضرر بالجيش الروسي خلال "الهجوم المضاد"
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMT
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